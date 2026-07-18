Da Milano a Gioiosa Ionica: la fashion designer Morena Zenone torna in Calabria e presenta “Taranta d’Élite”

C’è chi parte per inseguire un sogno e chi, dopo averlo costruito, sceglie di tornare nella propria terra per metterlo al servizio della comunità.

È il percorso della fashion designer Morena Zenone, ideatrice di “Taranta d’Élite”, un progetto che unisce moda, danza, cultura e identità calabrese in uno spettacolo dal forte valore artistico e territoriale.

Dopo quindici anni trascorsi a Milano, dove ha studiato, perfezionato il proprio stile e maturato importanti esperienze nel mondo della moda, Morena Zenone ha deciso di rientrare in Calabria con un obiettivo preciso: raccontare la sua terra attraverso la creatività, trasformando le radici in una moderna forma d’arte.

L’evento, in programma venerdì 24 luglio alle ore 20:30 presso il ristorante “Benvenuti al Sud” di Gioiosa Jonica, accompagnerà il pubblico in un percorso tra i sapori della cucina tipica calabrese e uno spettacolo in cui modelle e ballerine indosseranno le creazioni della designer, reinterpretando la Taranta con eleganza, contemporaneità e profondo rispetto della tradizione.

Lo spettacolo vedrà la partecipazione delle coreografe Martina Zenone e Mariam Bruzzese, con la collaborazione stilistica di Susanna Diana, che daranno vita a una produzione capace di raccontare una Calabria autentica, creativa e ricca di talento.

“Taranta d’Élite” gode del patrocinio dell’UNPLI – Comitato Provinciale di Reggio Calabria e della Pro Loco UNPLI di Gioiosa Jonica, che hanno scelto di sostenere un’iniziativa capace di promuovere il territorio attraverso l’arte, la cultura e la valorizzazione delle eccellenze locali.

«Sostenere progetti come questo significa investire nella parte più bella della Calabria» dichiara Vincenzo Mazzaferro, Vicepresidente dell’UNPLI – Comitato Provinciale di Reggio Calabria. «Morena Zenone rappresenta una professionista che, dopo un importante percorso fuori regione, ha deciso di tornare per mettere il proprio talento al servizio della sua terra.

È questo il messaggio che vogliamo promuovere: una Calabria che crea, che innova, che valorizza la propria storia attraverso l’arte, la moda e la cultura. Manifestazioni come Taranta d’Élite raccontano un territorio vivo, fatto di giovani, di idee e di professionalità che meritano di essere conosciute e sostenute».

Soddisfazione viene espressa anche dal Presidente della Pro Loco UNPLI di Gioiosa Jonica, Rosario Bombardiere, che sottolinea l’importanza di affiancare iniziative in grado di valorizzare il patrimonio culturale e artistico locale, promuovendo un’immagine positiva della Calabria e delle sue eccellenze.

Per Morena Zenone, “Taranta d’Élite” rappresenta molto più di una sfilata: è il desiderio di restituire alla propria terra ciò che gli anni di studio e di esperienza le hanno insegnato, dimostrando come la moda possa diventare un linguaggio capace di raccontare identità, tradizioni ed emozioni.

Un progetto che guarda al futuro senza dimenticare il passato, trasformando la cultura calabrese in uno spettacolo elegante, moderno e coinvolgente. Perché valorizzare i talenti della nostra terra significa contribuire a costruire una Calabria sempre più forte, attrattiva e protagonista.