Da oggi più snelle e veloci le procedure di Pronto Soccorso Ortopedico all’Ospedale di Paola

Da Lunedì 16 Giugno 2025 è entrato ufficialmente in funzione presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Paola un ambulatorio Ortopedico dedicato esclusivamente alle urgenze.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di velocizzare, attraverso il protocollo “Fast Track” l’esecuzione delle consulenze

Ortopediche urgenti, migliorando l’efficienza nella gestione dei casi di micro e macro-traumatologia.

In attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso, è stato individuato e attrezzato uno spazio dedicato all ‘interno dell’area emergenziale.

Questo consentirà di erogare prestazioni ortopediche urgenti in tempi estremamente rapidi, grazie alla sinergia operativa tra la UOC di Medicina d’ Emergenza-Urgenza (MEU), diretta dalla Dott.ssa Orsola Sguglio, e la UOC di

Ortopedia e Traumatologia, guidata dal Dott. Massimo Candela.

Nel dettaglio, la UOC di ‘MEU, ha messo a disposizione i locali dell ‘ambulatorio normalnente destinato alla gestione di codici verdi.

In questa sede, durante le ore diurne, saranno presenti quotidianamente un medico Ortopedico e un tecnico gessista della UOC di Ortopedia, dotati di tutti presidi necessari per affrontare tempestivamente le emergenze traumatologiche che di volta in volta si presenteranno.

Questo intervento rappresenta un ulteriore passo in avanti nella razionalizzazione delle Risorse Sanitarire e nella risposta tempestiva ai bisogni dei pazienti, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza del servizio e garantire una

presa in carico più rapida ed appropriata dei casi ortopedici urgenti.