Da Paola un nuovo modello di sviluppo sostenibile: acqua, cultura e visione per rigenerare la città

Dopo l’ultimo Consiglio comunale, Paola ha bisogno di tornare a parlare di futuro. Non di conti o di emergenze, ma di idee, coraggio e progetti concreti.

Il gruppo consiliare Riparte il Futuro, guidato dal consigliere Andrea Signorelli, vuole riaccendere il dibattito cittadino con una proposta che unisce ambiente, lavoro e buona gestione delle risorse pubbliche.

Grazie a un investimento di 28 milioni di euro da RFI, la città si prepara a una grande riorganizzazione dei servizi idrici e dei rifiuti, con l’obiettivo di rendere Paola più efficiente, sostenibile e moderna.

Il piano mira a ridurre le spese, abbassare le tariffe per i cittadini e migliorare la qualità del servizio, garantendo trasparenza e risparmio.

Acqua: indipendenza e risparmio per la città

Il progetto proposto da Riparte il Futuro prevede la canalizzazione delle sorgenti locali, la costruzione di nuovi pozzi e la realizzazione di due grandi vasche di raccolta dell’acqua.

Questi interventi renderanno Paola autonoma dal punto di vista idrico, eliminando le emergenze e permettendo alla città di fornire acqua anche ai comuni vicini.

In questo modo si potranno generare nuove entrate e risparmiare circa un milione di euro l’anno, oggi spesi per acquistare acqua da Fiumefreddo.

Cultura e innovazione per creare lavoro

Secondo Riparte il Futuro, la città non deve pensare solo alle opere pubbliche, ma anche a crescere culturalmente ed economicamente.

Investire in formazione, innovazione e turismo significa offrire nuove opportunità ai



giovani e contrastare lo spopolamento, costruendo un’economia più solida e duratura. L’obiettivo è far diventare Paola un vero laboratorio di rinascita, dove la tradizione si unisce alla modernità e dove le imprese locali possono svilupparsi in un clima di fiducia e stabilità.

Un confronto costruttivo per il bene comune

Durante l’ultimo Consiglio comunale, il consigliere Andrea Signorelli ha riportato il dibattito su un piano costruttivo e concreto, invitando tutti a collaborare su progetti condivisi e sostenibili.

Il suo intervento ha contribuito a creare un clima di dialogo e trasparenza, mettendo al centro i bisogni veri dei cittadini.

Guardare avanti con responsabilità

“I cittadini chiedono e meritano chiarezza, responsabilità e partecipazione.

Paola può dimostrare che, anche dopo anni difficili, è possibile ripartire e diventare un esempio positivo per tutta la Calabria.”

— Andrea Signorelli, Consigliere comunale – Riparte il Futuro

Con una programmazione seria, una visione di lungo periodo e una gestione attenta delle risorse, Paola può davvero cambiare direzione e tornare a essere un modello di buona amministrazione e sviluppo sostenibile.