Da Paola un nuovo modello di sviluppo sostenibile: acqua, cultura e visione per rigenerare la città
Dopo l’ultimo Consiglio comunale, Paola ha bisogno di tornare a parlare di futuro. Non di conti o di emergenze, ma di idee, coraggio e progetti concreti.
Il gruppo consiliare Riparte il Futuro, guidato dal consigliere Andrea Signorelli, vuole riaccendere il dibattito cittadino con una proposta che unisce ambiente, lavoro e buona gestione delle risorse pubbliche.
Grazie a un investimento di 28 milioni di euro da RFI, la città si prepara a una grande riorganizzazione dei servizi idrici e dei rifiuti, con l’obiettivo di rendere Paola più efficiente, sostenibile e moderna.
Il piano mira a ridurre le spese, abbassare le tariffe per i cittadini e migliorare la qualità del servizio, garantendo trasparenza e risparmio.
Acqua: indipendenza e risparmio per la città
Il progetto proposto da Riparte il Futuro prevede la canalizzazione delle sorgenti locali, la costruzione di nuovi pozzi e la realizzazione di due grandi vasche di raccolta dell’acqua.
Questi interventi renderanno Paola autonoma dal punto di vista idrico, eliminando le emergenze e permettendo alla città di fornire acqua anche ai comuni vicini.
In questo modo si potranno generare nuove entrate e risparmiare circa un milione di euro l’anno, oggi spesi per acquistare acqua da Fiumefreddo.
Cultura e innovazione per creare lavoro
Secondo Riparte il Futuro, la città non deve pensare solo alle opere pubbliche, ma anche a crescere culturalmente ed economicamente.
Investire in formazione, innovazione e turismo significa offrire nuove opportunità ai
giovani e contrastare lo spopolamento, costruendo un’economia più solida e duratura. L’obiettivo è far diventare Paola un vero laboratorio di rinascita, dove la tradizione si unisce alla modernità e dove le imprese locali possono svilupparsi in un clima di fiducia e stabilità.
Un confronto costruttivo per il bene comune
Durante l’ultimo Consiglio comunale, il consigliere Andrea Signorelli ha riportato il dibattito su un piano costruttivo e concreto, invitando tutti a collaborare su progetti condivisi e sostenibili.
Il suo intervento ha contribuito a creare un clima di dialogo e trasparenza, mettendo al centro i bisogni veri dei cittadini.
Guardare avanti con responsabilità
“I cittadini chiedono e meritano chiarezza, responsabilità e partecipazione.
Paola può dimostrare che, anche dopo anni difficili, è possibile ripartire e diventare un esempio positivo per tutta la Calabria.”
— Andrea Signorelli, Consigliere comunale – Riparte il Futuro
Con una programmazione seria, una visione di lungo periodo e una gestione attenta delle risorse, Paola può davvero cambiare direzione e tornare a essere un modello di buona amministrazione e sviluppo sostenibile.