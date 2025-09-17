Da parte dell’amministrazione comunale di Cittanova tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti

Tolleranza zero contro chi abbandona i rifiuti.

Questa la linea rilanciata dall’Amministrazione comunale di Cittanova, in sinergia con l’Ufficio Ambiente, nell’ambito delle azioni messe in campo per il decoro urbano, la sicurezza pubblica e la tutela ambientale.

Nella mattinata odierna, il Vicesindaco avv. Rita Morano e il Consigliere Giuseppe Morabito hanno provveduto ad una nuova ricognizione delle discariche abusive presenti sia nel perimetro urbano che nelle periferie rurali.

Presenti all’attività anche la nuova responsabile del Settore Ambiente del Comune, dott.ssa Caterina Liberatore, personale del Comando di Polizia Municipale e del Servizio Ambiente.

All’azione di mappatura delle micro discariche seguirà quella di individuazione dei responsabili, con specifici approfondimenti da parte dell’Ente. In questo senso, il Comune è già al lavoro per potenziare il servizio di videosorveglianza in punti particolarmente interessati dal fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

La dott.ssa Caterina Liberatore, da pochi giorni alla guida del Settore Ambiente, ha dato linfa all’indirizzo della tolleranza zero contro gli incivili presentando agli amministratori un elenco di iniziative da realizzare per incidere non solo nel campo della repressione del fenomeno, ma anche in quelli della prevenzione e della sensibilizzazione dei cittadini.