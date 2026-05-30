Da russel crowe al maestro di kill bill, auguri da tutto il mondo per l’elezione di Macrì

Ciao Giovanni. Congratulazioni per la tua vittoria elettorale. La mia prima visita a Tropea fu nel 1992. Fammi portare la mia band, gli Indoor Garden Party a Tropea per un concerto in piazza, senza biglietto, per tutti.

Abbiamo suonato al Colosseo, a Pompei, a Piazza del Campo a Siena, Varese, Piacenza, Udine, Ladispoli, La Spezia, Taranto, Noto, dappertutto. Adesso è arrivato il momento di suonare a Tropea. Chiamami.

A chiudere, con queste testuali parole, l’atteso e partecipatissimo comizio di ringraziamento del Sindaco Giovanni Macrì ieri (venerdì 29 maggio) in Piazza Ercole a Tropea è stato, a sorpresa, l’emozionante video messaggio di auguri della star internazionale Russel Crowe, famoso soprattutto per il suo ruolo protagonista ne Il Gladiatore, il colossal diretto nel 2000 da Ridley Scott, ma anche attore e cantante.

E quello di Crowe è soltanto uno degli ultimi attestati di stima, amicizia, affetto e incoraggiamento che da tutti e cinque i continenti, dagli Usa al Canada alla Cina passando ovviamente dal Giappone, Paese nel quale ci sono oggi i fans più attivi di Macrì e di Tropea, stanno giungendo, privatamente e pubblicamente, al neo Sindaco, dallo scorso lunedì 25 maggio, giorno della sua rielezione, a conferma ha scandito Macrì nel suo intervento della qualità ed autenticità delle relazioni umane costruite e che ci hanno sostenuto in questi anni, nonostante tutto.

Come quello, su tutti, del giapponese Tetsuro Shimaguchi, il famoso coreografo delle scene di combattimento che vediamo nella famosa scena degli 88 folli nel film di Quentin Tarantino KILL BILL Vol. 1 (apparso in quella sequenza come MIKI), apparso negli ultimi mesi ad allenare il sette volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton, alla vigilia del Gran Premio del Giappone, che sulla sua pagina social si è congratulato con il suo caro amico Nino Macrì. Non vedo l’ora – ha postato il maestro di Kill Bill – in cui potremo riunirci di nuovo nella bellissima Tropea.

In questa cornice di apprezzamenti e di entusiasmo extra regionali per l’attesa ripartenza di Tropea, come destinazione internazionale capace di attrarre target diversi e 365 giorni l’anno, prosegue intanto, da parte del Sindaco, l’intesa azione di ricognizione interna, messa in campo sin dal giorno successivo all’elezione, della macchina comunale, dal personale al funzionamento degli uffici, per misurare l’esatta portata dei gap strutturali, burocratici e motivazionali da colmare, da governare e dai quali necessariamente ripartire per pianificare e programmare presente e futuro.

Nel ringraziare tutti per aver creduto e costruito, con stile e pacatezza dei toni, ogni giorno, una vittoria elettorale nella quale è stato determinante ha detto il voto d’opinione, Macrì si è soffermato in particolare sui giovani che ha definito la parte integrante del processo di crescita di questa città.

Perché essi ha sottolineato sono liberi, studiano, lavorano, hanno attività, non devono dire grazie a nessuno, ma devono difendere quello che abbiamo realizzato. Si sono auto coinvolti e mi hanno dato un’iniezione di energia formidabile.

Dall’erogazione idrica al lungomare, dalla mensa scolastica all’erosione costiera fino al ripristino di ordine, sicurezza e decoro urbano su tutto il perimetro cittadino (Macrì lo ha ironicamente definito il ritorno all’Ora Legale!), quella che si annuncia dal prossimo lunedì 1 giugno, giornata nella quale è attesa l’ufficializzazione della nuova Giunta, saranno settimane e mesi intensi per il Primo Cittadino e la sua squadra amministrativa, per rimettere Tropea nelle condizioni basilari ed ottimali, oggi compromesse, per iniziare a progettare ed a competere su scala globale, con visione e nuovi orizzonti di crescita, sia in termini elevazione e differenziazione dei target che di innalzamento della qualità della vita per tutti, a partire dei residenti.