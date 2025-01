Da tutta Italia ad Altomonte per il debutto della confraternità degli zafarani cruschi

Tra i progetti coltivati negli ultimi mesi e pronti ad essere raccolti in questo nuovo anno c’è, per la Famiglia Barbieri, il debutto ufficiale della Confraternita degli Zafarani Cruschi del Pollino.

In programma per i primi giorni di febbraio, l’evento alla presenza del Presidente della Federazione Italiana Circoli Enogastronomici FICE, Marco Porzio, sarà salutato da tutte le confraternite calabresi, da diverse confraternite pugliesi e siciliane e da molte altre provenienti dal Nord del Belpaese.

Gli zafarani cruschi del Pollino fa sapere il direttore della neonata Confraternita Michele Barbieri si preparano a sedere ufficialmente al fianco del Bollito misto, del Gorgonzola, della polenta, della pearà veronese, dei lampascioni pugliesi e di tante altre ricette e altrettanti prodotti che contribuiscono a raccontare i propri territori di provenienza.

Archiviate le feste natalizie con presenze straordinarie per la cena di San Silvestro, il pranzo di Capodanno e l’Epifania, l’oasi di pace e relax, che si è confermata essere location privilegiata per il turismo congressuale di qualità (è stato ospitato qui il convivio nazionale dell’associazione dei collezioni del piatto del Buon Ricordo) privilegiata per famiglie, coppie e comitive provenienti da tutte le provincie calabresi ma anche da fuori regione, si prepara ora ad emozionare le coppie di innamorati nel giorno a loro dedicato, San Valentino.

Sempre di più laboratorio di emozioni e punto di riferimento per la sperimentazione nella promozione della cucina ereditata con prodotti di stagione e nella valorizzazione dell’identità agricola ed agro-alimentare meridionale il 2024 ha visto Enzo, Patrizia, Michele, Alessandra e Laura, portare il proprio contributo in giro per la Calabria e oltre.

Diversi gli eventi ai quali hanno partecipato con show cooking e proposte identitarie:

da quello dedicato alla DECO Roggianella ospitato a Tarsia, al 9° Forum della cucina messicana in Calabria tenutosi ad Altomonte, dalla Gran Festa del Pane che è stata anche l’occasione per rilanciare l’impegno di Barbieri nella lotta allo spreco alimentare insieme a Maria Chiara Gadda, Vice Presidente commissione Agricoltura Camera dei Deputati, prima firmataria della famosa Legge Antisprechi;

alla tradizionale festa della Grupariata a Luzzi, la 19esima edizione del Concorso dei Vini Arbereshe ed il Fish Festival nel Salotto Diffuso di Vakarici;

l’inaugurazione di Olympus il pranzo degli dei all’interno dell’Acquapark Odissea 2000;

a Fuscaldo per il Festival Alici del tirreno cosentino; la cena del 68esimo congresso nazionale dell’Associazione Direttori d’Albergo (ADA) intervenuti da tutta Italia ad Amantea.

La famiglia Barbieri, con Enzo e Laura, è stata chiamata anche come testimonial della nuova narrazione dell’offerta didattica per indirizzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore Majorana di Corigliano – Rossano e, in particolare, per la realizzazione del video realizzato con gli studenti dell’Alberghiero.

L’Artigiano in fiera a Milano; con la Regione Calabria alla Fiera Internazionale dell’ortofrutta Macfrut di Rimini; a Golosaria con l’Associazione Italiana Agricoltori (AIC), la 9a settimana della Cucina italiana nel mondo in Turchia, gli speciali show cooking sulla nave da crociera MSC Divina nell’ambito del progetto-evento Calabria d’Amare; l’Expo DiviNazione, l’evento promosso dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare nell’ambito del G7 dell’Agricoltura e della Pesca ospitato a Siracusa, sull’isola di Ortigia; la prima edizione di Saperi e Sapori a Genova; il Vinitaly and the City, l’evento che, per la prima volta nella sua storia, ha oltrepassato i confini della città di Verona, approdando nello scenario del Parco Archeologico di Sibari; la 27a Fiera dell’aglio Voghiera dop; Borgo diVino, format promosso dai Borghi Più Belli d’Italia; il Summer party di Italia Squisita ospitato dal Capovaticano Resort Thalasso Spa di Tropea, la manifestazione di beneficienza ha raccolto gli chef stellati premiati dalla Guida Michelin, i grandi maestri della tradizione e della pasticceria, giovani emergenti e artigiani professionisti della panificazione e dell’arte bianca per contribuire alla raccolta fondi da destinare alla Caretta Calabria Conservation.

A Vietri sul Mare, capitale della ceramica artistica, protagonista insieme ai 100 CHEF PER UNA SERA. Sono, questi, alcuni degli eventi ai quali la Famiglia Barbieri ha dato valore aggiunto.

Anche quest’anno l’oasi di pace e relax che si è dotato di un defibrillatore automatico esterno (DAE) di ultima generazione, ha ospitato una nuova edizione, la 14esima, di Nonno Natale, la tradizionale cena solidale che, promossa insieme all’Amministrazione Comunale ha coinvolto 150 nonnini over 65.

Tra gli altri eventi solidali c’è stato anche l’aperitivo al buio per normo-vedenti, pensato da non vedenti, la singolare iniziativa promosso dal CREA, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’analisi dell’economia Agraria con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti (UICI) a Rende e che ha coinvolto il management dell’Hotel-Ristorante Barbieri per l’esperienza sensoriale guidata su castagne, extravergine d’oliva e tartufo di Calabria alla scoperta dei piatti riconoscibili con i soli sensi dell’olfatto, del tatto e del gusto, trovandosi in una camera oscura.

CON LE MANI IN PASTA è il nome del corso di cucina identitaria che ha visto protagonista Laura Barbieri insieme ad un gruppo di detenute della sezione femminile della casa circondariale Rosetta Sisca di Castrovillari guidata dal direttore Giuseppe Carrà.

Dal prestigioso riconoscimento assegnato all’esperienza imprenditoriale e familiare dal Polo PMI, il laboratorio di ricerca e formazione per le PMI di Calabria e Basilicata nato dalla sinergia tra Fondazione Carical e Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Unical; a quello ricevuto direttamente dal patron e critico culinario di Golosaria Paolo Massobrio, Il faccino radioso; fino all’indicazione di Proud of Sud, Orgoglio del Sud per Patrizia Guerzoni, Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Sono, questi, solo gli ultimi, in ordine di tempo, dei riconoscimenti che hanno impreziosito il palmares di premi e attestazioni al grande lavoro di promozione e ricerca intorno alla cucina e alle produzioni calabresi.

Orti, cucina, laboratorio e bottega hanno attirato anche l’attenzione di chef internazionali: come Ryusuke, lo chef giapponese che ha deciso di inserire anche l’esperienza imprenditoriale e familiare portata avanti da Enzo, Patrizia, Michele, Alessandra e Laura tra le tappe del tour che lo vedeva impegnato per tutto lo stivale alla scoperta delle ricette autentiche e della tradizione da far conoscere soprattutto ai giapponesi e Christopher Kimball, il noto personaggio radiofonico e televisivo americano che nel suo tour in giro per l’Italia ha deciso di fare tappa proprio qui, nell’oasi di pace e relax affacciata sulla Città d’Arte di Altomonte, per sperimentare, mani in pasta, le ricette della tradizione.