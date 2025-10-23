Da Vito Panzarella una grande eredità per il sindacato, auguri a Mauro Franzolini per il nuovo incarico nazionale

“Salutiamo con orgoglio l’elezione di Mauro Franzolini a segretario generale della FenealUil nazionale, certi che saprà proseguire il percorso di crescita e rinnovamento avviato negli ultimi anni dal nostro conterraneo Vito Panzarella”.

Così Giacomo Maccarone, Segretario generale della FenealUil Calabria, commenta il passaggio di testimone avvenuto a Roma nel consiglio generale straordinario della federazione degli edili della Uil.

“Per noi calabresi aggiunge Maccarone questo momento ha un significato particolare. Vito Panzarella, con la sua storia sindacale partita proprio da questa terra, ha rappresentato per anni un punto di riferimento nazionale, capace di unire competenza e passione. Sotto la sua guida, la FenealUil ha rafforzato la propria rappresentanza, difendendo con forza i diritti dei lavoratori dell’edilizia, promuovendo sicurezza nei cantieri e legalità nelle opere pubbliche, temi cruciali anche per la Calabria”.

Il segretario calabrese sottolinea inoltre il clima di coesione che ha contraddistinto gli ultimi anni: “Vito ha saputo valorizzare i territori, rendendo ogni struttura parte attiva del cambiamento.

A lui va il ringraziamento sincero di tutta la FenealUil Calabria per la serietà e l’impegno con cui ha saputo guidare il sindacato in anni difficili, attraversati da crisi economiche e profonde trasformazioni del settore”.

Guardando al futuro, Maccarone ribadisce il sostegno della struttura calabrese alla nuova segreteria:

“A Mauro Franzolini auguriamo buon lavoro.

La FenealUil Calabria sarà al suo fianco per rafforzare la rete del sindacato nel Mezzogiorno e continuare a lottare per occupazione stabile, sicurezza sul lavoro e rilancio dell’edilizia sostenibile. Il nostro impegno prosegue, con radici forti e lo sguardo rivolto al futuro”.