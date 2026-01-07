Da vittime a protagonisti, il 9 gennaio a Catanzaro fa tappa “Chiedimi se sono felice”

Prende ufficialmente il via il prossimo 9 gennaio nell’I.T.T.S. “E. Scalfaro” di Catanzaro il progetto scolastico “Chiedimi se sono felice”.

Bullismo, cyberbullismo e violenza di genere i tre filoni che verranno affrontati nell’ambito della mattinata in cui si intrecceranno incontri, discussioni e testimonianze.

Il progetto, nato da un’idea dell’associazione “Il Dono” diretta da Alfonso Toscano, coinvolge attualmente diecimila studenti delle scuole secondarie di secondo grado calabresi, con lo scopo di sviscerare alcune delle problematiche più presenti e sentite dai giovani con autorevoli presenze istituzionali e civili, nonché testimoni di vita, resilienza ed esempio.

Diversi gli interventi in programma a partire dalle 9.30. Dopo il saluto del dirigente scolastico Vito Sanzo, dialogheranno con i ragazzi il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, la senatrice Tilde Minasi, il Procuratore Aggiunto del Tribunale di Latina Luigia Spinelli, il giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro Rossana Esposito.

Ad intervenire anche l’ispettore tecnico della Polizia di Stato Gregorio Rattà, il Segretario Generale Uil Calabria Maria Elena Senese e in collegamento da remoto la scrittrice Céline Santini, nonché il chirurgo dell’Aou Pisana Daniele Pezzati e la psicoterapeuta Anna Fazzari.

Racconteranno la loro storia e porteranno i loro messaggio agli studenti Nadia Lauricella, nata con una disabilità agli arti superiori e inferiori e vittima di cyberbullismo; Malia Ricca, sociologa affetta da disabilità e vittima di bullismo; Maria Elisabeth Rosanò, figlia di vittima di femminicidio e protagonista del libro “Oltre La Paura” scritto dalla giornalista Letizia Varano, anch’essa presente; Sofia Monterosso, psicologa e poetessa.

Non mancheranno momenti di spettacolo tra i quali l’esibizione del corpo di danza della Sismo.

A moderare l’evento sarà la giornalista Tiziana Bagnato, mentre a tradurre nel linguaggio dei segni sarà l’interprete Lis Giuseppina Giordano.

Il progetto “Chiedimi se sono felice” è il frutto di partnership importanti tra le quali quella con la Polizia di Stato, l’Asp di Catanzaro, la Prefettura e la Questura.