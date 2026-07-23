Reggio Calabria
Dal 1° agosto si aprono le iscrizioni all’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria
Dal 1° agosto si aprono le iscrizioni all’Anno Accademico 2026/2027.
L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo e affacciata sullo Stretto di Messina, propone un’offerta formativa orientata alla crescita culturale, professionale e sociale.
Corsi di Laurea Triennale
- Scienze della Società e del Servizio Sociale (L-39R)
- Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24R)
Corso di Laurea Magistrale
- Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (LM-87R)
Proposte di studio basate sulla qualità della formazione, innovazione e attenzione alla persona, in un contesto di respiro internazionale.
Questi percorsi universitari permettono un sicuro futuro lavorativo nell’ambito psicoeducativo e nel servizio sociale.
Il futuro della tua formazione inizia all’ UNIDA di Reggio Calabria!