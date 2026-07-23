Reggio Calabria

Dal 1° agosto si aprono le iscrizioni all’Anno Accademico 2026/2027 dell’Università Dante Alighieri di Reggio Calabria

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
6 Meno di un minuto

Dal 1° agosto si aprono le iscrizioni all’Anno Accademico 2026/2027.

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, nel cuore del Mediterraneo e affacciata sullo Stretto di Messina, propone un’offerta formativa orientata alla crescita culturale, professionale e sociale.

Corsi di Laurea Triennale

  • Scienze della Società e del Servizio Sociale (L-39R)
  • Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24R)

Corso di Laurea Magistrale

  • Politiche per l’Innovazione e l’Inclusione Sociale (LM-87R)

Proposte di studio basate sulla qualità della formazione, innovazione e attenzione alla persona, in un contesto di respiro internazionale.

Questi percorsi universitari permettono un sicuro futuro lavorativo nell’ambito psicoeducativo e nel servizio sociale.

Il futuro della tua formazione inizia all’ UNIDA di Reggio Calabria!

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio1 ora fa
6 Meno di un minuto
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio