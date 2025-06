Dal 10 al 17 giugno Diamante ospita il FAC, Festival delle Arti e delle Culture: murales, mostre, workshop e gemellaggi internazionali per una settimana dedicata alla creatività urbana

di Nicoletta Toselli

DIAMANTE – La “Città dei Murales” scrive un nuovo capitolo della sua storia artistica. È pronto a partire il FAC – Festival delle Arti e delle Culture, un progetto ideato e curato da Gulìa Urbana, che trasformerà ancora una volta il centro storico di Diamante in un laboratorio permanente di creatività urbana.

Nel solco della visione avviata oltre quarant’anni fa da Nani Razetti e dall’allora sindaco Evasio Pascale, che fecero di Diamante un punto di riferimento internazionale per l’arte dei murales, il Festival arricchirà ulteriormente il patrimonio visivo della città con nuove opere firmate da alcuni tra i più importanti artisti della scena internazionale.

Sono attesi infatti artisti come Slim Safont e Marta Lapena (Spagna), Aches (Irlanda), Edoardo Ettorre e Joys (Italia), che realizzeranno interventi di forte impatto estetico e sociale.

Accanto ai murales, il programma del FAC prevede workshop di street art per giovani e studenti, mostre, talk e convegni dedicati ai temi dell’arte urbana, nonché la presentazione di un gemellaggio internazionale che unirà Diamante a un’altra realtà culturale europea. Durante tutto il Festival, saranno inoltre organizzati tour guidati per accompagnare il pubblico alla scoperta delle nuove opere e dei luoghi simbolo della città dipinta.

Il Festival si svolgerà dal 10 al 17 giugno. L’inaugurazione ufficiale è prevista per mercoledì 11 giugno alle ore 19.30 presso il museo DAC (Diamante Arte Contemporanea).

Antonino Perrotta, ideatore e curatore del Festival, nonché consigliere comunale con delega all’Arte, ai Murales e all’Innovazione, sottolinea così il significato dell’iniziativa:

«Questo progetto nasce da una convinzione profonda: l’arte urbana non è solo estetica, è linguaggio, inclusione, crescita culturale. Con il FAC vogliamo portare nuove energie in città, coinvolgere i cittadini, aprirci al confronto internazionale e arricchire il patrimonio che Diamante ha costruito in questi anni. La nostra ambizione è rendere la città un luogo sempre più vivo, creativo e aperto al mondo».

Gli aggiornamenti sul programma e sugli eventi collaterali saranno disponibili sulle pagine ufficiali del Festival e di Gulìa Urbana. L’invito è a partecipare numerosi a questa grande festa dell’arte e delle culture.