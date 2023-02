Dal 12 febbraio al via la Borsa Internazionale del Turismo, Metrocity presente con le eccellenze del territorio

Condividi

Tutto pronto per l’apertura dello spazio della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla Borsa Internazionale del Turismo.

Da domani domenica 12 febbraio fino a martedì 14 un ricco calendario di eventi e conferenze segnerà la partecipazione della MetroCity alla più importante kermesse internazionale dedicata al turismo e alla promozione territoriale.

Nell’occasione la Città Metropolitana, insieme al Comune di Reggio Calabria, ha coinvolto alcune delle migliori espressioni territoriali in grado di animare i circuiti turistici costituendo un punto di riferimento in termini di eccellenza in grado di orientare l’organizzazione dei flussi di incoming sul territorio cittadino e metropolitano.

Temi protagonisti dei tre eventi saranno lo sviluppo dell’area portuale e la prospettiva del turismo crocieristico, le eccellenze della Varia di Palmi e della Biennale dello Stretto, le esperienze outdoor di Tesori del Mediterraneo, Mediterranean Cup, il Kite Surf di Punta Pellaro ed i sentieri dell’Aspromonte.