Dal 16 al 18 agosto torna il Salgemma Lungro Festival

Torna a Lungro uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: il Salgemma. Promosso e patrocinato dal Comune di Lungro e ideato da Piano B, il progetto celebra la storia e la cultura locale integrando musica, spettacoli teatrali, visite guidate e tradizione.

Per tre anni consecutivi, ha inoltre ottenuto il patrocinio della Fondazione Italia Patria della Bellezza, che riconosce e sostiene le realtà virtuose attive nei territori italiani attraverso progetti di tutela, promozione e creazione di bellezza.

La mission del Salgemma con il suo “Sale raffinato in arte” è mantenere viva l’attenzione sulla miniera di Lungro: uno dei pochi esempi italiani di archeologia industriale legato all’estrazione del salgemma, tutelato dalla Sovrintendenza Regionale e riconosciuto come sito di interesse archeologico, storico e architettonico.

Dopo la chiusura nel 1976, nel 2010 è stato istituito il Museo storico della miniera, oggi custode di un ampio patrimonio documentale, fotografico e materiale che restituisce in modo vivido un’epoca che ha segnato profondamente la comunità arbëreshe.

Il Salgemma nasce proprio per tenere viva questa memoria costruendo percorsi culturali che riattivino interesse e forme di partecipazione.

Il programma, con eventi sempre gratuiti, prenderà il via oggi, domenica 16 agosto fin dal mattino. Alle ore 11:00 si terrà la prima visita guidata all’interno del Museo Storico della Miniera di Salgemma di Lungro per la sezione SALI & PERCORSI.

Lo spettacolo della sera si terrà in Piazza Garibaldi alle 21:00 con il cartellone di “SALI & SAPONI”, che ospiterà lo spettacolo per grandi e bambini “La poesia in una bolla di sapone” firmato da Clown Fòfo.

Alle ore 22:00 i riflettori si accenderanno nell’Anfiteatro della Scalinata Vittorio Emanuele II per le “SERENATE DI SALE”, con l’atteso concerto live di Giò Filice.

La prima giornata si concluderà con la sezione SALI & SAPORI dedicata alla gastronomia, una speciale degustazione con prodotti del territorio conditi con “un pizzico di SALE” e l’esclusivo angolo GIN SUD, dove si potrà assaggiare il London Dry Gin artigianale dal cuore mediterraneo – che ha conquistato un prestigioso oro al World Spirits Award 2024 di Salisburgo – creato dal bartender cosentino Roberto Gulino.

Il Salgemma proseguirà lunedì 17 agosto, riaprendo la mattina alle ore 10:00 con una nuova visita guidata al Museo Storico della Miniera, sempre sotto l’insegna di SALI & PERCORSI.

Alle ore 17.00, presso lo stesso Museo, il Laboratorio del sale: cristalli, colori e storie, laboratorio didattico-creativo dedicato ai più piccoli.

Alle ore 18.00 sarà possibile partecipare alla visita guidata nel centro storico alla scoperta della storia e delle Chiese di Lungro a cura di Pierre Frega, Guida Ufficiale del Parco Nazionale del Pollino.

In serata, appuntamento extra. Alle ore 21:30, Piazza Casini farà da cornice allo spettacolo teatrale “Sulle Acque, sui Rovi. Storia di San Francesco di Paola”, un’intensa opera di Vincenza Costantino impreziosita dalla narrazione e dalle voci popolari di Ernesto Orrico e Manolo Muoio, inserita nel progetto speciale “Il TEATRO SENZA TEATRO – Storia teatrale per raccontare la Calabria più vera” ideato e prodotto da L’Altro Teatro.

Alle 22.30 “Storie di miniera, teatro-racconto tra i vicoli” con il reading di Antonio Belmonte, attore e musicista calabrese. A seguire, per la sezione SALE FINO, il concerto live “Sale quanto Basta” di Antonio Belmonte e Angelo Durantini. La seconda serata si concluderà con le degustazioni SALI & SAPORI.

Martedì 18 agosto il gran finale. Al mattino alle 11.00 e poi alle 18.00 continuano le visite guidate della sezione SALI & PERCORSI, mentre a sera si darà il via a “La Notte Blu del Salgemma”, il grande evento corale e diffuso in tutto il centro storico, con performance di musica e teatro, percorsi enogastronomici d’eccellenza, elementi legati alle antiche tradizioni popolari e alla scaramanzia con i tarocchi.

Atteso alle 21.00 in Piazza Casini, Paolo Zanarella, il Pianista Fuori Posto con Suoni Sospesi. È il progetto artistico che vede il musicista esibirsi nelle piazze, lungo le vie cittadine, sulle vette alpine e anche sospeso in aria a decine di metri d’altezza grazie all’ausilio di speciali gru.

L’originalità e la carica poetica delle sue performance hanno conquistato l’attenzione della stampa internazionale, meritando l’interesse di prestigiose testate come il New York Times e Le Monde.

La sua musica, legata al dialogo emotivo immediato e alla capacità di cogliere di sorpresa il pubblico, trasformerà l’appuntamento di Lungro in un evento indimenticabile.

A seguire, il coinvolgente spettacolo di fuoco Lumière. La Notte Blu continuerà con “Storie di miniera, teatro-racconto tra i vicoli”, con Dario De Luca in “DUEMILA GRADINI, Voci dal Ventre della Terra”, e in Piazza Nino Bixio con Il grande show anni ’80 & Live Music. A chiudere la serata, nella sezione SALE FINO, Music Erection By Fio Marino, dj set.

Il Progetto “Salgemma. Sale Raffinato in arte. Un viaggio tra miniere e itinerari turistici” LUNGRO” è candidato a finanziamento POC CALABRIA 2014-2020 Azione 6.8.3. Avviso Pubblico Agorà Calabria.