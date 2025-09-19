Dal 21 al 24 settembre la Conferenza Internazionale dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria presso il Dipartimento di Agraria di Reggio Calabria

Un importante appuntamento di respiro internazionale vedrà protagonista l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.

Dal 21 al 24 settembre prossimi il Dipartimento di Agraria (località Feo di Vito) ospiterà la tredicesima edizione della Conferenza Internazionale dell’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria dedicata all’”Ingegneria dei Biosistemi per la Transizione Verde”.

Una vetrina importante per rilanciare, dalla città dello Stretto, le sfide globali più attuali e complesse del nostro tempo in termini di un’agricoltura sempre più sostenibile ed al passo con il crescente bisogno di cibo nel mondo.

Tematiche che rivestono una curiosità ed una attenzione sempre più alta, come testimonia l’ampia adesione della comunità scientifica all’evento, con la partecipazione di oltre trecento studiosi, provenienti dal contesto nazionale e da quello internazionale, a conferma del prestigio e del potere d’attrazione di cui godono l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria e l’Università Mediterranea.

Il programma, molto ricco, annovera oltre centonovanta comunicazioni orali e centodieci poster, abbracciando l’intero spettro delle sette sezioni AIIA.

Nel corso dei lavori, l’occasione sarà anche quella di un passaggio di consegne fra l’attuale Presidente dell’Associazione, il prof. Giuseppe Giordano, Ordinario di Idraulica Agraria dell’Università di Palermo, già docente del nostro Ateneo a cavallo degli anni 80-90 ed il prof. Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, recentemente eletto e che rivestirà tale carica nel prossimo quadriennio 2026 -2029.

Dalla sua istituzione avvenuta nel 1959, l’Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA) persevera con rigore la sua missione fondata sulla promozione del progresso dell’Ingegneria Agraria attraverso una scrupolosa attività di ricerca scientifica e sperimentale in discipline di pubblica rilevanza afferenti ai settori della Meccanica Agraria, delle Costruzioni Rurali e dell’Idraulica Agraria, di relazioni sinergiche tra il mondo accademico e quello professionale.

L’ Associazione Italiana di Ingegneria Agraria (AIIA), che oggi conta oltre 340 professori e studiosi italiani e stranieri, grazie alla sua affiliazione alla Commission Internationale du Génie Rural (CIGR) e alla European Society of Agricultural Engineers (EurAgEng), è altresì caratterizzata da un’indole internazionale rilevante.