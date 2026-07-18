Dal 24 al 26 luglio torna il Pollino Film Festival con la sua 6° edizione

di Nicoletta Toselli

Tre giorni in cui il cinema diventa occasione di formazione, confronto e scoperta del territorio.

È questa l’identità del programma del Pollino Film Festival, in calendario dal 24 al 26 luglio, costruito come un percorso che intreccia proiezioni, masterclass, escursioni, musica e cultura.

Ad aprire il festival sarà la masterclass di Antonio La Camera, dedicata al tema “Il cinema come forma di spiritualità.

Come nasce uno sguardo cinematografico”, seguita dall’incontro con Matteo Delai, che racconterà come si costruisce un festival cinematografico oggi, partendo dall’esperienza del Desenzano Film Festival e del progetto Kinocaravan.

La seconda giornata offrirà un laboratorio sensoriale di recitazione nella natura con Roberto Scorza, una masterclass sul motion design con Marsio Bellizzi e il concerto live VERNE di Roberto Cherillo, confermando la volontà di contaminare il cinema con altri linguaggi artistici.

Domenica sarà invece dedicata al futuro del settore audiovisivo, con la masterclass di Giulia Cosentino ed Elena Rebelca Carini sul documentario e la memoria, la presentazione della graphic novel “SCUSA94” con Andrea Belcastro e Fabio Gaudio, e l’incontro conclusivo con Fabrizio Nucci dedicato alla produzione cinematografica in Calabria e alle opportunità offerte dal territorio.

Accanto agli appuntamenti culturali, il programma propone escursioni guidate nel Parco Nazionale del Pollino, momenti dedicati al benessere con trattamenti di osteopatia biodinamica e un’offerta gastronomica legata ai prodotti locali.

Ogni sera, alle 21.30, spazio alle proiezioni dei cortometraggi in concorso, con la conduzione di Alessandro Cosentini, che accompagnerà il pubblico fino alla serata conclusiva con le premiazioni.

Più che una semplice rassegna cinematografica, il Pollino Film Festival si presenta come un laboratorio culturale che mette in dialogo cinema, ambiente e territorio, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersiva e multidisciplinare.