Dal 26 al 31 luglio ritorna Al Vaglio: il programma e gli ospiti della nuova stagione

Ritorna dal 26 al 31 luglio 2025 Al Vaglio, la rassegna culturale nata nel 2022 e ospitata in alcuni degli angoli più suggestivi e ricchi di storia del nucleo antico di Sambiase di Lamezia Terme.

Diretta da Antonio Pagliuso, la manifestazione ha ospitato negli anni grandi nomi del mondo del giornalismo e della letteratura conosciuti su scala nazionale e ultranazionale: da Michele Albanese, giornalista e presidente dell’Unione nazionale cronisti italiani Calabria, a Milly Curcio, critico e storico della letteratura; da Gabriella D’Atri, giornalista RAI, a Elena Giorgiana Mirabelli, scrittrice e docente della Scuola Holden; da Monica Lanzillotta, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università degli Studi della Calabria, a Francesco Bevilacqua, avvocato e scrittore; da Luigi Tassoni, semiologo e critico letterario, a Stefano Amato, scrittore e insegnante di Storia dell’arte.

L’edizione 2025 de Al Vaglio si aprirà sabato 26 luglio quando, alle ore 21 presso l’Atrio Verdi di Lamezia Terme Sambiase, sarà presentato in anteprima nazionale il nuovo romanzo di Pasquale Allegro, in uscita per Arkadia Editore.

Lo scrittore e poeta lametino, già ospite della rassegna nelle edizioni precedenti, presenterà al pubblico “Se ritieni che sia giusto”, un romanzo sulla famiglia, un dialogo fra un figlio e un padre che non c’è più, fra ricordi e segreti inconfessati.

A conversare con Allegro, Antonella Falco, critico letterario e cinematografico.

La sera di mercoledì 30 luglio sarà presentato all’Atrio Verdi di Lamezia Terme uno dei romanzi più apprezzati dell’anno dalla critica, vincitore negli scorsi giorni del Premio Mondello, uno dei premi letterari più longevi del Paese: è “Col buio me la vedo io” di Anna Mallamo.

Il libro della giornalista della “Gazzetta del Sud” e “Huffington Post”, edito Einaudi, racconta la storia di Lucia, una adolescente che un giorno rapisce e rinchiude in una cantina Rosario, il figlio del boss della sua città, Reggio Calabria, una città paese piena di occhi, occhi che sanno e nascondono ogni cosa.

L’intento della ragazza, assetata di giustizia, è quello di punire in prima persona ogni malefatta commessa dalla famiglia criminale, ritrovando la pace interiore perduta.

Una storia in cui il bene e il male confliggono, ibridandosi al punto da non distinguere più dove comincia l’uno e finisce l’altro.

Dialogherà con Mallamo, Antonio Pagliuso, direttore artistico della rassegna e caporedattore della rivista culturale “Glicine”. Le letture saranno affidate all’attrice Sabrina Pugliese.

A chiudere Al Vaglio 2025 giovedì 31 luglio, sempre alle ore 21, sarà Valerio Calzolaio, giornalista, saggista, deputato della Repubblica per quattro legislature e sottosegretario al Ministero dell’Ambiente.

A Lamezia Terme sarà presentato il suo “Isole carcere”, uscito per Edizioni Gruppo Abele, un atlante storico e geografico delle centinaia di isole che in un dato momento della storia sono state utilizzate dagli uomini per confinare i propri simili.

Dalle celeberrime colonie penali di Alcatraz, If e l’Isola del Diavolo – divenute famose anche grazie al successo di romanzi e film come “Fuga da Alcatraz”, “Il conte di Montecristo” e “Papillon” alle svariate e meno conosciute isole carcere italiane Ventotene, San Domino, Favignana, Gorgona, nell’Arcipelago toscano, l’ultima isola penitenziario dello Stivale e in generale del Mediterraneo, bacino in cui si trova oltre un terzo delle carceri insulari studiate nel volume di Calzolaio.

Valerio Calzolaio analizzerà il fenomeno, diffuso già ai tempi dell’Antica Grecia e dei Romani e tutt’ora in ottima salute in diverse aree del pianeta, con Ugo Floro, giornalista per “Calabria 7” e conduttore radiofonico su “Radio CRT”.

Al Vaglio 2025 è organizzata dalla omonima associazione culturale con partner Glicine rivista, Premio Muricello, Compagnia Teatrale Vacantusi, Music Art Service, Libreria Tavella Ubik Librerie e LameziaTerme.it e il patrocinio gratuito del Comune della città di Lamezia Terme.

Il progetto è finanziato con risorse PAC 2014/2020 – Az. 6.8.3. – avviso attività culturali 2023.