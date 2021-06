Dal 28 al 30 giugno presso lo store Clivia Profumi di ravagnese l’esposizione della moto Ktm del pilota Francesco Gullace

Condividi

Clivia Profumi sostiene il giovane Francesco Gullace, giovanissimo pilota e mascotte del Motoclub di Reggio Calabria, convocato dalla Federazione Motociclistica Italiana per rappresentare la Calabria al Trofeo Italia Primi Passi di Motocross junior.

Come sponsor, avremo il piacere di avere in esposizione dal 28 al 30 giugno 2021, presso il piazzale dello Store Clivia Profumi in via Ravagnese Sup. 62/B, la moto KTM con 65 di cilindrata e 33cv, guidata dal giovane pilota Francesco Gullace che sarà presente per rispondere a tutte le domande dei piccoli fan giorno 29 giugno dalle ore 18:00 alle ore 19:00.

In occasione dell’evento vi invitiamo a partecipare.