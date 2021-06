Dal 28 giugno al 14 luglio “AffidArti – Tutoring di Orientamento alle opportunità di formazione e di lavoro”

Condividi

Grande attesa per “AffidArti – Tutoring di Orientamento alle opportunità di formazione e di lavoro” a cura di Massimo Monorchio. I Percorsi di Orientamento avranno luogo dal 28 giugno al 14 luglio 2021 nell’aula virtuale dell’Istituzione di alta formazione artistica, diretta da Maria Daniela Maisano, e vedranno la partecipazione della Dott.ssa Rita Leuzzi Esperta in Politiche Attive del Lavoro e Orientamento specialistico.

L’Orientamento professionale mette al centro il ruolo decisionale del soggetto circa la propria vita professionale e personale, in tal modo, lo rende consapevole delle proprie risorse (attitudini, esperienze, conoscenze, capacità, competenze) e in grado di svelare gli obiettivi e le motivazioni che lo spingono verso la realizzazione di un dato percorso professionale.

L’orientamento professionale diventa l’attività di supporto e facilitazione alla presa di decisione che si focalizza sullo sviluppo di competenze di scelta e di progettazione della propria identità professionale e del proprio futuro lavorativo.

Il progetto propone un percorso di orientamento professionale mirato a facilitare la scelta dei percorsi da seguire per l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani neo laureati.

Prevede un’attività di informazione e formazione che mira a sviluppare:

– Capacità di ricercare informazioni

– Capacità di riconoscere e fare emergere le proprie competenze e conoscenze

– Capacità di autovalutazione delle conoscenze e competenze

– Capacità di lettura dell’attuale Mercato del lavoro

– Capacità di costruire strumenti di ricerca attiva del lavoro

– Capacità di concretizzare le azioni di ricerca del lavoro

Gli incontri di gruppo hanno lo scopo di informare gli utenti sulle dinamiche del mercato del lavoro, sullo sviluppo delle competenze e capacità personali e professionali, sulle normative e la documentazione dei Centri per l’impiego, sugli strumenti per la ricerca del lavoro (curriculum vitae europeo, curriculum Europass, lettera di presentazione, simulazione di colloqui di lavoro).

Sono, altresì previsti incontri individuali mirati a analizzare le competenze personali e professionali del singolo, supportarlo nella compilazione dei curricula e nella ricerca di bandi e/o avvisi pubblici.

L’evento si inserisce all’interno delle attività del “Laboratorio dello Stretto”, progetto diretto da Francesco Scialò, finanziato dall’intervento “Linee guida per le Istituzioni AFAM calabresi finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1 del POR Calabria FESR/FSE 2014-2020”.

OBIETTIVI

– Affrontare il tema della ricerca del lavoro sviluppando nei giovani una maggior consapevolezza delle proprie competenze;

– Far conoscere i procedimenti, i documenti e gli uffici nell’ambito delle politiche attive del lavoro;

– Fornire conoscenze e strumenti mirati alla ricerca del lavoro.

DESTINATARI

Studenti ed Ex studenti dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

COME PARTECIPARE

Il Tutoring è a numero chiuso per un totale di 20 posti che verranno assegnati in base alla data di iscrizione (superati i 20 iscritti verrà creata una lista dalla quale saranno chiamati a partecipare al successivo percorso di Orientamento previsto nei mesi di Settembre e Ottobre 2021)

Ai fini dell’iscrizione, inviare una mail al curatore dell’evento entro e non oltre le ore 24:00 del 27 giugno 2021: m.monorchio@accademiabelleartirc.it

La mail dovrà avere come oggetto la dicitura: “Richiesta di iscrizione ad AffidArti – Tutoring di Orientamento alle opportunità di formazione e di lavoro” e dovrà contenere:

Per gli studenti regolarmente iscritti:

nome, cognome, numero di matricola, anno di frequenza, telefono, email, scuola di appartenenza e una breve spiegazione sulla motivazione della propria partecipazione al percorso in oggetto.

Per gli Ex studenti che sono diplomati negli ultimi 5 anni:

nome, cognome, scuola di appartenenza, telefono, email e una breve spiegazione sulla motivazione della propria partecipazione al percorso in oggetto.

I primi 20 iscritti riceveranno una email con l’invito di accesso alla classroom del corso, dove troveranno le informazioni per lo svolgimento delle lezioni in modalità mista. Dopo il superamento di n. 20 partecipanti sarà inviata una email con le modalità di partecipazione al successivo percorso di orientamento previsto nei mesi di settembre e ottobre 2021.

DURATA E CREDITI

Il Percorso di orientamento ha la durata complessiva di 50 ore.

Per gli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell’Accademia saranno riconosciuti n.2 Crediti Formativi Accademici (CFA) con attestato di partecipazione.

Per gli Ex studenti un attestato di partecipazione.

Docente di Applicazioni Digitali per le Arti Visive e per affidamento di ulteriori incarichi per le discipline Computer Graphic, Metodologia progettuale della comunicazione visiva presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Ha coordinato progetti di comunicazione multicanali, collaborando con programmatori, sistemisti di reti, webmaster, webdesigner, consulenti marketing. È stato Art Director e graphic designer nel settore di Editoria digitale per l’ideazione e progettazione del Periodico di Spettacolo Arte e Cultura “Poltronissima” con sede a Reggio Calabria nonché responsabile per l’organizzazione e comunicazione di eventi nel settore della formazione, dell’arte e del turismo. Si è occupato di progettazione grafica e realizzazione di immagine coordinata, packaging, editoria, fotomontaggi, Animazione, cd/dvd multimediali, Siti web, Cataloghi multimediali sfogliabili, virtual tour, video promozionali, grafica 2D e 3D, applicativi dinamici per il web, installazioni multimediali. Possiede comprovate capacità e competenze artistiche nel campo delle arti visive attestate da premi, mostre personali, nazionali ed internazionali recensite da critici e testate giornalistiche di fama nazionale ed internazionale.

PROGRAMMA

Tutoring di Orientamento alle opportunità di formazione e di lavoro

28 Giugno

Ore: 9.00 – 13.00​ Accoglienza: presentazione dell’orientatore e degli utenti, spiegazione del

​​​programma, presentazione del modulo, degli strumenti e modalità che

​​​saranno utilizzati. Test di inizio modulo

29 Giugno

Ore 9.00 – 13.00 Analisi punti di forza e di debolezza, capacità, conoscenze e competenze

30 Giugno

Ore: 9.00 – 13.00​ Le Politiche Attive del Lavoro: cosa sono, come funzionano, chi ne ha

​​​accesso, l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro)

​​​Le Politiche Passive del Lavoro

1 Luglio

Ore: 9.00 – 13.00 ​I Centri per l’impiego: cosa sono, come funzionano, chi può accedere,

​​​documentazione per l’iscrizione, documentazione per l’accesso al mondo

​​​del lavoro. Normativa di riferimento

5 Luglio

Ore: 9.00 – 13.00​ Analisi del Curriculum Europeo e del Curriculum Europass

6 Luglio

Ore: 9.00-13.00​ La lettera di accompagnamento al curriculum, gli strumenti per la ricerca

​​​attiva del lavoro

7 Luglio

Ore: 9.00-13.00​ Analisi del mercato del lavoro nazionale ed europeo

Ore: 16.00-19.00​ Consulenza individuale

9 Luglio

Ore: 9.00 – 13.00​ Le tipologie contrattuali nel mondo del lavoro, diritti e doveri del datore

​​​di lavoro, diritti e doveri del lavoratore. Lavoro subordinato e lavoro ​​​autonomo.

Ore: 16.00 – 19.00​ Consulenza individuale

13 Luglio

Ore: 9.00 – 13.00​ Gli annunci di lavoro, i bandi, le manifestazione di interesse, dove cercare,

​​​come accedere, i siti principali.

Ore: 16.00 – 19.00​ Consulenza individuale

14 Luglio

Ore: 10.00 – 13.00​ Il colloquio di lavoro.

Ore: 16.00 – 18.00​ Consulenza individuale