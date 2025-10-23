Dal 28 ottobre a Mandatoriccio riparte il servizio mensa

Refezione scolastica, il servizio ripartirà da martedì 28 ottobre. Per usufruirne le famiglie dovranno presentare istanza di iscrizione al protocollo del Comune, a mano o via mail.

È quanto fa sapere il Commissario Prefettizio Danilo Fuscaldo insieme al responsabile dell’ufficio comunale Servizi alla Persona e Vigilanza sottolineando che, rivolto agli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e superiore di primo grado, il servizio sarà garantito fino al 30 maggio.

La richiesta dovrà essere consegnata presso il protocollo generale dell’Ente, in Piazza del Popolo, oppure tramite email all’indirizzo di posta elettronica: protocollo.mandatoriccio@asmepec.it; info@comune.mandatoriccio.cs.it entro e non oltre le ore 12 del 28 ottobre.

Sarà possibile ritirare negli stessi uffici comunali i blocchetti buono pasto, mediante presentazione e consegna di attestato di avvenuto versamento.

Nel caso di alunni con diagnosi di allergia e intolleranza il genitore o chi ne fa le veci, dovrà far pervenire formale richiesta allegando la certificazione medica indicando in modo chiaro il/i componente/i della dieta da escludere, specificando quindi l’alimento o gli alimenti vietati gli additivi e i conservanti.