Dal 29 al 31 maggio si terrà a Feroleto Antico la XXIII edizione delle Giornate Internistiche Calabresi

Si terrà dal 29 al 31 maggio prossimo a Lamezia Terme, la XXIII edizione delle Giornate Internistiche Calabresi, un congresso scientifico di alto profilo che vedrà riunite le più importanti scuole Internistiche Nazionali.

Un evento formativo pragmatico con un parter di relatori di livello internazionale che animeranno una serie di dibattiti sui problemi emergenti in Medicina Interna relativial progressivo invecchiamento della popolazione, la polipatologia e la comorbilità.

Questa è la nuova sfida della Medicina, la complessità clinica, la presenza in contemporanea di più malattie che determinano disfunzioni multiorgano che oggi troviamo più frequentemente nei pazienti che si ricoverano nei reparti di Medicina.

Questo ambito della medicina sta registrando un crescente interesse scientifico per la difficoltà di finalizzare terapia adeguate sul singolo paziente, questa nuova branca è la medicina personalizzata, cioè individuare la terapia più appropriata per il singolo paziente.

Le evidenze scientifiche in questo campo sono in continuo aggiornamento per lo sviluppo di nuovi trattamenti che consentono di migliorare la qualità della vita e ridurre la mortalità dei pazienti.

Dopo il periodo del COVID si è registrato un aumento della complessità clinica dei pazienti, anche quelli con età inferiore ai 65 anni, e ciò ha determinato un aumento del numero di farmaci somministrati ed un aumento degli organi coinvolti.

Si parlerà anche di patologie emergenti come l’obesità che in Calabria ha segnato un netto incremento, di malattie legate al metabolismo, di patologie cardiovascolari e di terapia della coagulazione.

Alla assise scientifica parteciperanno tutti i reparti di Medicina Interna della nostra Regione e relatori calabresi che sono inseriti nel gruppo degli esperti nazionali sulle patologie internistiche.

La Rete della Medicina Interna degli Ospedali Calabresi ha una reputazione molto alta nello scenario Specialistico Italiano, tanto che è molto considerata e molti Calabresi hanno rivestito ruoli di assoluto rilievo Nazionale.

Le Edizioni precedenti sono state di grande partecipazione e di una costante attenzione, un progetto originale in cui le nuove evidenze scientifiche sono la base della interazione degli specialisti.

Il Presidente del Congresso, il Dott Gerardo Mancuso, a cui di recente è stato assegnato l’alto titolo di Socio d’Onore Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna, ha dichiarato che nella fase di lancio della iniziativa scientifica si è già registrato un soul out di iscrizioni.