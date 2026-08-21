Dal 31 agosto al 3 settembre Acri ospita la 1° edizione di “TeAcri 2026 – Festival del Teatro e della Solidarietà”

Quando le associazioni mettono a fattore comune idee, energie e visioni artistiche, il teatro smette di essere solo rappresentazione per diventare un concreto motore di comunità.

È da questo spirito di profonda collaborazione che nasce TeAcri 2026 – Festival del Teatro e della Solidarietà, in programma dal 31 agosto al 3 settembre 2026, alle ore 21:00, nella cornice dell’Anfiteatro Comunale di Acri.

L’iniziativa nasce dall’unione di intenti e dall’amicizia tra tre realtà artistiche e sociali radicate nel territorio: La Terra di Piero, l’Associazione T.A.M.M. APS e la Compagnia Teatrale Arciere.

Con i Patrocini del Comune di Acri e FITA Federazione Italiana del Teatro e delle Arti.

La direzione artistica, organizzativa e tecnica è di Marco Silani, Alessandra Pettinato e Sergio Crocco.

Le tre associazioni hanno scelto di fare rete per trasformare la sinergia associativa in un progetto culturale dal forte valore sociale.

IL PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI: Il cartellone propone quattro appuntamenti con alcune tra le più dinamiche compagnie del territorio:

Lunedì 31 agosto: L’apparenza inganna, dell’Associazione Krimisa (Regia di Giovanni Malena);

Martedì 1 settembre: Tetris, della Compagnia Teatrale Arciere (Regia di Marco Silani);

Mercoledì 2 settembre: Picchi e Peró (non ho smesso di sentire), de La Terra di Piero (Regia di Marco Silani);

Giovedì 3 settembre: Prove, dell’Associazione T.A.M.M. (Regia di Mirko de Maldè).

Forte del motto “Il teatro che unisce, la solidarietà che costruisce”, l’intero ricavato della manifestazione sarà destinato alla costruzione di un pozzo d’acqua in Africa, dedicato alla memoria di Giuseppe Reale.

Per incentivare la partecipazione e ringraziare il pubblico, la rassegna prevede anche iniziative speciali per gli spettatori: nel corso delle singole serate saranno estratti cinque biglietti ordinari che daranno diritto al rimborso del tagliando tramite gift card.

Durante la serata finale del 3 settembre inoltre si terrà l’estrazione riservata a tutti i titolari di abbonamento, con in palio tre premi del valore di 1.000, 500 e 100 euro.

INFORMAZIONI, BIGLIETTI E CONTATTI:

I biglietti e gli abbonamenti saranno ufficialmente disponibili a partire da lunedì 24 agosto 2026 presso il circuito In Prima Fila.

Biglietto singolo: 10,00 €

Abbonamento (4 serate): 28,00 €

Sede eventi: Anfiteatro Comunale, Acri (CS) – ore 21:00

Info e prenotazioni Ticket e abbonamenti IN PRIMA FILA Tel. 0984 79 56 99

e-mail info@inprimafila.net