Dal 5 al 20 settembre torna “A Farla Amare Comincia tu – Opera Sila”

Non solo musica “open air” in luoghi dalla bellezza incontaminata.

“A Farla Amare Comincia tu – Opera Sila”, festival gratuito ideato da Vivodimusica con la direzione artistica di Antonio Pascuzzo, in programma nei primi tre weekend di settembre in diverse aree naturali della Sila Piccola che ricadono nel Comune di Taverna, invita il pubblico a camminare, ascoltare e osservare la natura e soprattutto lasciarsi sorprendere.

Con un programma definito e il parterre degli artisti già reso noto, c’è un elemento della manifestazione che volutamente non viene svelato: gli orari delle esibizioni.

L’unico appuntamento fissato è il raduno mattutino, alle ore 9, per la partenza delle escursioni.

Lungo i percorsi gli spettatori incontreranno, in luoghi inattesi, le cosiddette “imboscate musicali”, trasformando il bosco in un palcoscenico naturale e l’incontro con gli artisti in qualcosa che accade dentro una dimensione unica e condivisa.

È questa la filosofia di Opera Sila: creare un equilibrio tra musica e natura attraverso una diversa pratica dell’ascolto, che richiede coinvolgimento più che semplice presenza e che invita a entrare in relazione con il luogo prima ancora di essere spettatori.

Niente sovrastrutture, niente effetti speciali. Ci si mette in cammino, si attraversa la montagna con spirito di scoperta e osservazione, nel rispetto di una cultura del vivere la natura che chiede al passaggio dell’uomo di essere leggero e rispettoso, senza lasciare tracce del proprio attraversamento.

È così succede anche di imbattersi nelle performance degli artisti.

Le passeggiate, di carattere turistico, saranno condotte dalle Guide ambientali del Parco della Sila, coordinate da Giovanni Vizza, e arricchite da interventi di divulgazione scientifica a cura dell’etnobotanico Carmine Lupia.

I percorsi sono inferiori ai due chilometri e si svolgeranno nella mattinata, seguendo i tempi e i ritmi della natura.

Per tutte e sei le giornate il raduno è fissato alle ore 9. Sono necessari, voglia di stare insieme, amore per la natura, curiosità, abbigliamento e calzature adeguate, e una piccola bisaccia con l’occorrente per trascorrere la giornata in montagna: colazione al sacco e borraccia personale, cappello, una stuoia per potersi sedere mentre gli artisti suonano, e i bastoncini.

Il primo appuntamento è sabato 5 settembre a Tirivolo, con il raduno alle ore 9 in prossimità dell’area di parcheggio Fraina – Opera Sila (vicino al bivio per Tirivolo). Per raggiungere il punto di ritrovo è possibile utilizzare questo riferimento su Maps: https://maps.app.goo.gl/Xa9m3toiV1Kdhkzu7.

Lungo il percorso sono previste le imboscate musicali di Carmine Ioanna, Sergio Caputo, Claudia Vacca ed Elena Guerriero.

La domenica, 6 settembre, ci si sposta al Centro Visite Monaco di Villaggio Mancuso, dove il raduno è fissato alle 9 al parcheggio dell’Hotel Olimpo https://maps.app.goo.gl/r7WEDZq1tsJG7UT68 .

A sorprendere i partecipanti lungo il percorso saranno Carmine Ioanna, Francesco Forni, Antonio Pascuzzo e Neri Per Caso.

Il secondo weekend si apre sabato 12 settembre a Tirivolo, con raduno sempre alle ore 9, nell’area di parcheggio Fraina – Opera Sila.

Per il punto di ritrovo è possibile fare riferimento a https://maps.app.goo.gl/Xa9m3toiV1Kdhkzu7. Le imboscate musicali saranno affidate a Raiz & Solis String Quartet, Awa Ly e Alessandro Malerba.

In questa giornata è previsto l’omaggio a Pino Daniele grazie alla collaborazione con il Club Tenco – Il Tenco delle Due Sicilie.

Domenica 13 settembre il raduno è invece fissato alle 9 nell’area di parcheggio Orme del Parco, sempre a Tirivolo. Lungo il percorso si potranno incontrare Nico Arezzo, Motta e Alessandro Malerba.

Il terzo e ultimo weekend prende il via sabato 19 settembre a Tirivolo, con raduno alle 9 nell’area di parcheggio Fraina – Opera Sila. Il punto di ritrovo è indicato su https://maps.app.goo.gl/Xa9m3toiV1Kdhkzu7.

Le imboscate musicali vedranno protagonisti Simone Cristicchi, Amara, Ensemble Vocale Luminae e Antonio Pascuzzo.

La giornata conclusiva, domenica 20 settembre, il raduno è fissato alle 9 al parcheggio dell’Hotel Olimpo (qui il riferimento https://maps.app.goo.gl/r7WEDZq1tsJG7UT68 ), per poi percorrere i boschi attigui fino al Centro Visite Monaco di Villaggio Mancuso.

Lungo il tragitto sono previste le imboscate di Antonio Pascuzzo, Simona Sciacca, Alessandro Chimienti e Rocco Papaleo.

Al termine delle camminate di ogni sabato, dopo una pausa di ristoro rigenerante, il pubblico e gli artisti si ritroveranno in tre bellissime aie di fattorie della zona, per “RITORNO ALL’OVILE”, incontri conviviali a cura di Antonio Pascuzzo e Ivan Talarico, dedicati alla musica e al confronto intorno ai temi della lingua del bosco, delle radici, della restanza e delle nuove forme di presenza nei paesi delle aree interne.

Tanti gli ospiti che saranno annunciati a breve, insieme ai siti ed alle modalità di prenotazione sempre gratuite: tra questi Gianluca Mercuri di corriere.it, l’antropologo Vito Teti, lo scrittore Angelo Zumbo, l’editore Florindo Rubbettino, l’imprenditrice Margherita Amarelli, la botanica Carmen Gangale, il direttore di Calabria Film Commission Giampaolo Calabrese, il responsabile artistico dell’Auditorium Parco della Musica Flavio Severini e i membri del direttivo del Club Tenco.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita, ma è necessaria la prenotazione (www.eventbrite.com/cc/operasila2026-4860140 ) e i posti sono disponibili fino a esaurimento.

I programmi in montagna possono subire modifiche a causa delle repentine mutazioni delle condizioni meteorologiche che saranno monitorate grazie alla preziosa collaborazione di Francesco Benevento della Stazione Meteorologica di Sant’Elia, partner dell’iniziativa.

Tutte le informazioni saranno comunicate ai partecipanti in tempo reale sul canale Whatsapp https://whatsapp.com/channel/0029VaAygxIKAwEiROSuQN0r

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Calabria – Fondi POC 2014/2020 Azione 6.8.3. – Settore 2 del Dipartimento Turismo, Cultura e Marketing Territoriale, nell’ambito degli interventi “Calabria Straordinaria” – Avviso Pubblico “Eventi Straordinari: la Calabria che incanta”.

Tra i partner istituzionali dell’iniziativa figurano il Comune di Taverna, il Parco nazionale della Sila, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro che ha concesso le strutture del Centro Visita “A. Garcea” di località Monaco – Villaggio Mancuso.

Numerose le collaborazioni avviate con realtà attive sul territorio, tra cui Cultura Italiae ONG Unesco, Centro Calabrese di Solidarietà, associazione Il Barattolo Ecotronei, che ha ispirato questi percorsi.

Il festival ha attivato collaborazioni con l’intento di sviluppare sinergie con diversi attori culturali calabresi tra cui Rubbettino Editore con cui si innesca un legame di continuità tra Opera Sila e il Festival Sciabaca, previsto a Soveria Mannelli nel quarto fine settimana di settembre e che vedrà tra gli ospiti musicali Antonio Pascuzzo; e anche Liquirizie Amarelli, che ha realizzato una scatolina speciale di latta dedicata a questa edizione del festival.

L’iniziativa ha ottenuto, inoltre, il prezioso sostegno economico e logistico di DNA logistica e Paradiso auto.