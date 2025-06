Dal 5 luglio al Centro Commerciale Porto Bolaro la mostra “Miti a Motore”

Il Centro Commerciale Porto Bolaro accende i motori dell’emozione!

Da sabato 5 luglio prende il via la mostra “MITI A MOTORE”, un viaggio straordinario tra le leggende su quattro e due ruote che hanno segnato la storia del motorismo italiano.

L’evento nasce in collaborazione con la Scuderia Aspromonte, la scuderia più antica d’Italia, che porterà in esposizione una selezione di esclusive auto da gara, simbolo di passione, adrenalina e tradizione sportiva.

Ma non solo: protagoniste della mostra saranno anche automobili leggendarie, come la mitica Alfa Romeo Duetto, e moto storiche come la celebre Gilera Giubileo, modelli iconici che hanno fatto innamorare intere generazioni.

Tutti i veicoli esposti sono stati restaurati con cura e maestria da Filippo Crupi, artigiano della meccanica e appassionato custode della memoria motoristica. Il suo lavoro ha ridato vita a pezzi unici, riportandoli allo splendore originale.

La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile durante gli orari di apertura del centro commerciale per tutta la durata dell’esposizione.

“MITI A MOTORE” è un’occasione imperdibile per gli appassionati, le famiglie e i curiosi: un tuffo nel passato, tra stile, innovazione e motori rombanti.

Vi aspettiamo da sabato 5 luglio al Centro Commerciale Porto Bolaro – Reggio Calabria.

Vivi la storia, ammira le leggende, accendi la tua passione!

Per info e aggiornamenti: www.portobolaro.it

Seguici sui social @portobolaro