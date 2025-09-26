Dal Casino Mollo ai Giganti della Sila : parte il tour della Uil Calabria alla scoperta dei paesaggi del lavoro artigiano

Ci sono luoghi che raccontano le radici di un territorio.

Luoghi dove riscoprire gli usi, i costumi, le tradizioni di un tempo che ancora oggi vivono grazie al lavoro di chi attraverso il passato riesce ad immaginare il futuro.

Nello storico Casino Mollo, situato presso i Giganti di Fallistro nel cuore del Parco nazionale della Sila, Il Fai e la Uil Calabria hanno promosso un incontro con gli artigiani e i produttori del territorio, per dare voce alle eccellenze calabresi.

Una prima tappa, l’inizio di un percorso per visitare e valorizzare i laboratori e le piccole botteghe artigiane che custodiscono saperi antichi che rendono vivo e autentico il territorio.

Simona Lo Bianco, responsabile della gestione operativa Fai per la riserva, con passione e competenza ha raccontato la magia di patrimonio naturalistico unico nel suo genere, ossia il bosco dei giganti della Sila.

Secolari Pini Larici e Aceri montani che si ergono maestosi e che diventano anche un simbolo di resilienza e forza, come i piccoli artigiani che realizzano prodotti legati alla natura del luogo . Una memoria, una storia che è importantissimo tutelare.

Il Tour della Uil Calabria e della Uil Artigianato è un itinerario fatto di incontri, esperienze e racconti per riscoprire un patrimonio che diventa futuro.

“ Il Casino Mollo sottolinea Mariaelena Senese, Segretario Uil Calabria è un modello di rinascita della Calabria.

Un esempio di come i fondi del Pnrr, se utilizzati bene, possono creare occasione di sviluppo, vero concreto e reale. Un bene storico che rinasce grazie alla gestione oculata e precisa del Fai e che racconta quelle che sono la cultura, le tradizioni e le radici del nostro territorio.

Il futuro della Calabria può cambiare e si può costruire se ridiamo valore alle eccellenze del territorio e se riusciamo a trasformarle in uno sviluppo duraturo, inclusivo e strutturale”.