​Dal centro storico di Cosenza ai boschi della Sila: al via dal 12 luglio il viaggio di Be Alternative Festival 2026​

Prende il via l’edizione 2026 del Be Alternative Festival, la manifestazione che negli anni ha trasformato la Calabria in un punto di riferimento per la musica dal vivo, costruendo un percorso capace di unire grandi artisti, luoghi simbolici e valorizzazione del territorio.

Un viaggio che quest’anno attraverserà il centro storico di Cosenza e il Parco Nazionale della Sila, confermando la vocazione del festival a raccontare la Calabria attraverso la musica, il paesaggio e le comunità.

Ad accompagnare l’avvicinamento al festival alcuni live all’interno di Mood Summer al Parco Fluviale di Rende (CS) all’interno del format Un Sacco Bello, che hanno visto protagonisti gli Eugenio in Via Di Gioia, Sarafine e Tära, insieme all’appuntamento con BeColor, che ha portato sul palco i Ministri, contribuendo a creare un percorso condiviso verso il programma principale del festival.

Be Alternative entrerà nel vivo il 12 e il 19 luglio nella straordinaria cornice della Riserva FAI I Giganti della Sila, con due momenti sonori concepiti come un avvicinamento graduale all’atmosfera del festival attraverso un’esperienza di ascolto immersiva tra natura, ricerca sonora e nuove sensibilità musicali.

Il 12 luglio i boschi monumentali ospiteranno Birthh, Rossana De Pace e Sara Gioielli. Tre progetti accomunati da una forte identità artistica: dall’alt-pop contaminato alla scrittura profondamente mediterranea fino alla ricerca tra canzone ed elettronica.

Il 19 luglio sarà invece dedicato all’incontro tra sperimentazione, improvvisazione e musica acustica.

In programma Resonare Silva, progetto di Stefano Amato e Massimo Palermo per violoncello e live electronics, seguito dal live di Edoardo Petracci con By This Window e da Olimpo, progetto di Francesco Caligiuri e Francesco Montebello che intreccia jazz, improvvisazione e suggestioni mediterranee.

Dopo l’anteprima immersa nella natura, il festival si sposterà nel cuore del centro storico di Cosenza con due grandi appuntamenti realizzati in co-produzione con L’Altro Teatro.

Il 22 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza XV Marzo, salirà sul palco Frah Quintale, tra gli artisti più apprezzati e influenti della scena italiana contemporanea.

Con il suo linguaggio capace di fondere rap, cantautorato e sonorità pop, l’artista bresciano porterà a Cosenza uno dei concerti più attesi dell’estate, confermando la volontà del festival di proporre alcuni dei protagonisti più rappresentativi della musica italiana.

Il 25 luglio sarà invece la volta dei Litfiba, che torneranno sul palco nella loro formazione originale per celebrare i quarant’anni di 17 Re, il disco che ha segnato una svolta epocale nella storia del rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo.

Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo riporteranno dal vivo tutta la forza, l’energia e la poesia visionaria di uno degli album più amati della musica italiana. La tappa cosentina sarà anche l’unica data calabrese del tour nazionale Quarant’anni di 17 Re – Tour 2026.

Il viaggio di Be Alternative Festival culminerà dal 31 luglio al 2 agosto con la tradizionale tre giorni dei Concerti sul Lago, a Camigliatello Silano, dove il Lago Cecita tornerà a trasformarsi in uno dei palcoscenici naturali più suggestivi del panorama nazionale.

Sul palco si alterneranno alcuni tra i nomi più interessanti della scena italiana e internazionale: Mogwai, Kings of Convenience e Altea inaugureranno il festival il 31 luglio; il 1° agosto sarà la volta dei Subsonica, insieme a Mille ed Eman; mentre il gran finale del 2 agosto vedrà protagonisti Daniele Silvestri, Giorgio Poi in concerto con Archi e Marco Castello.

Ad arricchire l’esperienza del festival saranno anche trekking, attività all’aria aperta ed esperienze enogastronomiche dedicate alle eccellenze del territorio, confermando la vocazione di Be Alternative a coniugare musica, natura e valorizzazione del paesaggio.

Festival diffuso fin dalla sua nascita, Be Alternative continua così a raccontare una Calabria contemporanea, capace di mettere in dialogo grandi artisti, luoghi iconici e nuove esperienze culturali, dal centro storico di Cosenza ai boschi della Sila.

I biglietti per le date di Be Alternative Festival sono disponibili su:

www.bealternativefestival.it/line-up-2026

CONTATTI:

www.bealternativefestival.it/ – www.instagram.com/be_alternative_festival/