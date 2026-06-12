Dal miglior cocktail bar del mondo a San Nicola Arcella: la notte del Paradiso arriva al Clubbino

C’è un locale a Barcellona che si raggiunge attraversando una piccola pastrameria e aprendo la porta di un frigorifero. Un luogo nato quasi come una sfida creativa e diventato, nel giro di pochi anni, uno dei simboli mondiali della mixology contemporanea.

Quel locale si chiama Paradiso.

Fondato nel 2015 da Giacomo Giannotti, bartender italiano trasferitosi in Catalogna, il Paradiso ha contribuito a ridefinire il concetto stesso di cocktail bar. Qui il drink diventa esperienza, ricerca, creatività e racconto. Un modello che ha attirato l’attenzione di professionisti e appassionati da ogni parte del mondo.

Nel 2022 è arrivato il riconoscimento più prestigioso con il primo posto nella classifica World’s 50 Best Bars, consacrando il Paradiso tra le realtà più influenti dell’ospitalità internazionale.

Sabato 27 giugno questa storia farà tappa anche a San Nicola Arcella. Nell’ambito del BOB Fest, Giacomo Giannotti sarà ospite del Clubbino, portando con sé l’esperienza maturata alla guida di un progetto che ha saputo trasformare un’intuizione originale in un fenomeno mondiale.

La sua presenza rappresenta un’occasione di incontro tra una delle figure più autorevoli della mixology contemporanea e un territorio che negli ultimi anni sta costruendo una propria identità sempre più riconoscibile nel panorama dell’ospitalità e dell’accoglienza. Più che un ospite, Giacomo Giannotti porta con sé una storia fatta di visione, innovazione e capacità di immaginare il futuro partendo da un’idea semplice. Una storia che, da Barcellona, arriva oggi fino alla Riviera dei Cedri.