Dal risanamento alla rigenerazione: San Ferdinando cambia volta

Approvato dal Consiglio Comunale il Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2024 del Comune di San Ferdinando che, con un saldo positivo di 144.000 Euro, fa registrare nel triennio 2022–2024 un miglioramento del 300% nei risultati di gestione. A tale miglioramento nei conti si è affiancata, nel medesimo periodo, una corposa attività di investimento nella rigenerazione urbana, nel sociale, negli eventi pubblici, nella promozione territoriale, nella cultura.

“Questo straordinario risultato è frutto di un’attenta programmazione finanziaria, di una gestione responsabile delle risorse pubbliche e di un costante impegno per l’efficienza e la trasparenza amministrativa” dichiara il Sindaco con delega al bilancio, Luca Gaetano.

A questo dato incoraggiante si affianca ora un’opportunità strategica: grazie ai fondi del Decreto Periferie, si apre una nuova fase per San Ferdinando, finalizzata ad eradicare le sacche residue di vulnerabilità e proseguire con determinazione nell’opera di rigenerazione urbana. Un percorso che punta ad accrescere la qualità della vita per cittadini e visitatori, migliorando spazi, servizi e coesione sociale.

Il sindaco dichiara inoltre che “Si apre oggi una nuova fase politica caratterizzata da un rafforzamento della maggioranza nel segno della responsabilità, dello spirito di servizio e della cooperazione, con l’obiettivo condiviso di costruire una San Ferdinando dinamica e in continua evoluzione.

In questo contesto, desidero ringraziare il consigliere Costa cui rendo merito di aver contribuito in modo determinante a questo risultato di gestione e che, in osservanza ai doveri di protezione della comunità e nel solco di una rinnovata coesione politica, ha scelto di dare continuità al programma elettorale, mettendo a disposizione il suo fattivo impegno a tutela del bene comune e a sostegno di una crescita virtuosa e sostenibile per la nostra città”.

L’Amministrazione Comunale ringrazia cittadini per la fiducia accordatale, gli uffici comunali e tutti coloro che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile la sinergia tra sviluppo territoriale e salvaguardia dei conti pubblici .