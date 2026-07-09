Dalla Calabria alla scena nazionale: AJ AJ presenta il nuovo progetto discografico tra identità e riscatto

di Nicoletta Toselli

La nuova scena urban italiana continua a parlare anche calabrese. Amedeo Jorio, in arte AJ AJ, classe 2001, lancia il suo nuovo progetto discografico, un lavoro che mette al centro le proprie radici e propone una narrazione del Mezzogiorno lontana dagli stereotipi.

L’artista sceglie di raccontare la Calabria non come semplice sfondo delle sue canzoni, ma come elemento centrale della propria identità musicale. Nei brani trovano spazio le contraddizioni di un territorio spesso associato a luoghi comuni, insieme alla volontà di valorizzarne il patrimonio umano, culturale e creativo.

Il progetto si sviluppa attraverso sonorità trap contemporanee, arricchite da atmosfere evocative che contribuiscono a definire uno stile personale. Una proposta che punta sull’autenticità e rifiuta l’omologazione ai modelli dominanti del panorama musicale nazionale.

I testi affrontano temi vicini alle nuove generazioni: il desiderio di costruire il proprio futuro, il confronto con i pregiudizi che ancora gravano sul Sud e l’orgoglio di appartenere a una terra capace di esprimere talento e creatività nonostante le difficoltà.

AJ AJ sceglie di non rinunciare alle proprie origini né di adattare il proprio linguaggio alle logiche del mercato. Al contrario, trasforma la sua identità in un elemento distintivo del percorso artistico, proponendo una musica che punta sulla credibilità del racconto e sull’esperienza personale.

Con questo nuovo lavoro, il giovane artista calabrese porta sulla scena nazionale un messaggio rivolto soprattutto ai coetanei: il talento può affermarsi senza rinnegare la propria storia e il proprio territorio.

Il nuovo progetto è disponibile sulle principali piattaforme digitali di streaming.

Per ascoltare la musica di AJ AJ è possibile consultare il suo profilo Spotify: Spotify – AJ AJ.

Per aggiornamenti, contenuti esclusivi e novità sul percorso artistico è possibile seguirlo anche su Instagram: Instagram – @ajajmadeincalabria.