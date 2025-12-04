Dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATS di Polistena: un impegno straordinario per redditi, occupazione, servizi sociali.

Si è svolta presso la Sala del Consiglio Comunale di Polistena, la riunione della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Sociale di Polistena, che comprende i Comuni di Anoia, Candidoni, Cinquefrondi, Feroleto della Chiesa, Galatro, Giffone, Laureana di Borrello, Maropati, Melicucco, Polistena, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà e Serrata.

L’assemblea ha dedicato ampio spazio all’analisi dei servizi sociali territoriali e al riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi anni dagli operatori impegnati nell’ATS, che hanno contribuito in modo determinante al rafforzamento della rete di prossimità dell’ATS.

I Sindaci hanno approvato la proroga del gruppo di professionisti, assistenti sociali, psicologi, amministrativo che supportano l’ufficio di piano e i comuni dell’ambito, garantendo così la continuità dei servizi essenziali erogati sul territorio dell’Ambito.

Nel corso della riunione è stata confermata anche la permanenza dei tirocini di inclusione sociale per almeno altri sei mesi, che hanno permesso l’attivazione di percorsi all’interno delle comunità locali, offrendo opportunità concrete di occupabilità e sostegno ai servizi comunali a 70 persone con un sussidio di circa 500 euro al mese che integra l’assegno percepito col reddito di inclusione.

La Conferenza ha inoltre approvato la programmazione delle risorse del Fondo Non Autosufficienza 2021, elaborata in sinergia con il terzo settore e l’Ufficio di Piano guidato dalla responsabile dott.ssa Dominello e vagliato le possibilità di partecipazione al progetto COMETE.

La Conferenza ha preso atto dell’imminente avvio dei nuovi servizi finanziati dall’Avviso FNA 2019/2020 e dell’importante finanziamento ottenuto dall’ambito di Polistena attraverso il bando Desteenazione (in Calabria solo gli ambiti dei comuni capoluogo sono stati finanziati).

L’ATS sarà protagonista di un progetto triennale da oltre tre milioni di euro destinato alla realizzazione di spazi multifunzionali per preadolescenti e adolescenti. Un risultato che premia la qualità del lavoro di progettazione svolto dall’ufficio.

Sono state inoltre presentate le ulteriori progettualità avviate dalla Regione Calabria tra cui il programma Education Framework, rivolto alle famiglie, e la misura 1.1.1 del PNRR – Programma PIPPI, che vede coinvolte trenta famiglie con minori del territorio.

I Sindaci hanno anche dato indirizzo per la partecipazione al nuovo avviso per la prosecuzione del Centro Famiglia e per l’attivazione di una ricognizione delle risorse utili alla strutturazione del trasporto sociale infra-distrettuale e verso i luoghi di cura, in particolare per i servizi verso le Terme di Galatro che coinvolgono ogni anno tantissime persone anziane e fragili.

La Conferenza ha infine condiviso la necessità di potenziare ulteriormente l’Ufficio di Piano con l’ingresso del funzionario delegato dal Comune si San Giorgio Morgeto, nella convinzione che l’ATS debba essere un luogo partecipato dalle istituzioni che si rivolgono alle famiglie, alle comunità e capace di leggere i bisogni, coordinare risposte integrate, rappresentare un punto di riferimento stabile e affidabile per tutto il territorio.

Il Presidente dell’ATS

Michele Tripodi – Sindaco di Polistena