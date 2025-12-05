L’Associazione di Volontariato “Fratello Cuore Onlus”, con sede a Belvedere Marittimo, organizza un importante Convegno scientifico e culturale intitolato “Dalla diagnosi alla terapia nell’era dell’intelligenza artificiale tra scienza e coscienza”.

​L’evento si terrà il 12 Dicembre 2025 alle ore 17:30 presso la Sala Convegni dell’Hotel Belvedere di Belvedere Marittimo.

​Il Convegno, presieduto dal Dott. Francescantonio Rosselli, Presidente di Fratello Cuore Onlus coadiuvato dalla Prof.ssa Giovanna Chiappetta (Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche UNICAL), mira a esplorare l’impatto e i limiti dell’Intelligenza Artificiale (IA) nel campo della medicina, in particolare nella diagnosi e nel trattamento delle patologie cardiovascolari, mantenendo un focus sull’etica e sulla dimensione umana della cura.

​L’incontro vedrà la partecipazione di eminenti figure scientifiche e istituzionali.

​Presentazione evento: Dott. F. Rosselli (Presidente Fratello Cuore).

​Chairperson: Dott. G. Filippelli, Dott. A. Lopez, Mons. S. Vergara.

​Lectio Magistralis: “Applicazione e sfide dell’Intelligenza artificiale” a cura del Prof. Nicola Leone, Ordinario di Informatica e già Rettore dell’Università della Calabria. Premio alla carriera.

“​Cuore 4.0 ‘Dal gene al ventricolo’: come l’intelligenza artificiale sta ridisegnando la medicina cardiovascolare” con il Professor Daniele Torella, Daniele Torella è Professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in malattie dell’Apparato Cardiovascolare dell’Università “Magna Graecia” (UMG),

​Nell’ “Uomo che Verrà” cosa significa “curare” a cura del Prof. Ignazio Iacone, docente bioetica Università LUM di Bari.

“​La persona malata tra fede e intelligenza artificiale” con S.E. Mons. Francesco Savino, Vescovo delle Diocesi di Cassano all’Ionio.

​

​Saluti Istituzionali: dott. Vincenzo Cascini (Sindaco di Belvedere Marittimo) e dott.ssa Maria Pia Baldini (Consigliere Ordine dei Medici di Cosenza), dott.ssa Ferraro (Direzione Sanitaria Spoke Paola Cetraro), Rachele Celebre (Presidente CSV Cosenza) e AMCI San Marco Argentano.

​Riflessioni e voci di racconti: lettura teatrale del brano “Mimma Magurno” e “Il Verificatore di Primo Levi” e un racconto dedicato a San Giuseppe Moscati.

​Esecuzioni di brani musicali a cura del Maestro Violinista Krotonese Gianfrancesco Federico (“Palladio” di Karl Jenkins, “Meditation from Thais”, “Czardas di Monti”).

Saranno inoltre eseguiti brani musicali dal Prof. Zairo Ferrante (Poesia: “la macchina”).

​

Verrà commemorato il vicepresidente di Fratello Cuore Vincenzo Riente, con la consegna di una targa a un familiare da parte di Enzo Grosso.

​

​L’Associazione Fratello Cuore Onlus invita la cittadinanza, il personale sanitario e gli addetti ai lavori a partecipare numerosi per un confronto fondamentale sul futuro della sanità.

Per informazioni

Dott. Francesco Rosselli

Presidente Fratello Cuore

Cellulare 3492833256