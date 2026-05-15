Dalla “Passeggiata in Rosa” a Fisiomenu: la ricetta degli studenti dell’Alberghiero di Praia a Mare entra in un progetto nazionale dedicato alla prevenzione

PRAIA A MARE – Una ricetta nata tra i banchi dell’Istituto alberghiero Ipssar di Praia a Mare entra oggi in un percorso più ampio legato alla prevenzione, all’alimentazione consapevole e alla ricerca scientifica.

Il piatto, realizzato dalla classe 5A sotto la guida del docente Giuseppe Sola, è stato inserito all’interno del progetto Fisiomenu⁠, piattaforma sviluppata con il supporto di un comitato scientifico composto da professionisti della salute e della nutrizione.

La ricetta, pensata per quattro persone, propone “Cavatelli di fagioli e barbabietola con vellutata di cavolfiore e zucca, pinoli e petali di pomodorini rossi e gialli”, un’elaborazione che unisce creatività gastronomica, equilibrio nutrizionale e valorizzazione degli ingredienti salutari.

L’iniziativa affonda le sue radici nella “Passeggiata in Rosa Tortora Praia”, evento realizzato dall’associazione Sanità è Vita Onlus, da anni impegnata nella sensibilizzazione e nella prevenzione oncologica sul territorio. Un percorso costruito grazie al lavoro della presidente Alessandra Cozza, Carmelina Cauteruccio, Maria Cirillo e della segretaria Giovanna Pedullà, che nel tempo hanno promosso iniziative dedicate alla salute femminile, alla prevenzione e al sostegno della ricerca scientifica.

Nel corso dell’edizione 2025 della manifestazione era stata ospitata anche la presentazione del libro “Solo per sempre”, scritto da Marco Pirozzi. Un’opera nata dal desiderio di custodire e completare idealmente il percorso umano e di studio della figlia Francesca Pirozzi, scomparsa prematuramente a causa di un tumore mentre stava lavorando a una tesi dedicata anche al rapporto tra alimentazione e salute.

Il volume, introdotto dalla prefazione firmata da Nadia Toffa, continua ancora oggi a sostenere progetti di ricerca e iniziative scientifiche legate alla prevenzione. Durante la presentazione a Praia a Mare intervennero, tra gli altri, la dottoressa Marina Magini e la Fondazione Francesca Pirozzi, mentre Margherita Toffa partecipò in collegamento video da Brescia in un momento particolarmente intenso e partecipato.

Proprio in quell’occasione emerse con forza il legame tra corretta alimentazione, prevenzione e qualità della vita. Da qui l’attenzione verso una ricetta che, oltre all’aspetto gastronomico, è stata valutata positivamente anche sotto il profilo nutrizionale grazie alla presenza di ingredienti ritenuti particolarmente benefici.

L’inserimento nel progetto Fisiomenu rappresenta quindi un riconoscimento importante per gli studenti dell’alberghiero di Praia a Mare e per il lavoro svolto dalla scuola, capace di coniugare formazione, sensibilità sociale e cultura della salute.

Non soltanto cucina, dunque, ma un’esperienza educativa che dimostra come il cibo possa diventare strumento di consapevolezza, prevenzione e attenzione verso il benessere collettivo.