Dalla Polonia alla Sicilia per aiutare Laura: un viaggio di speranza e solidarietà

di Nicoletta Toselli

Ha percorso oltre 2.000 chilometri con un obiettivo preciso: raccogliere fondi per sostenere la terapia oncologica di Laura, una bambina gravemente malata. Protagonista di questa straordinaria impresa è un giovane polacco che ha deciso di attraversare l’Italia, passando per la Sicilia, per trasformare il suo viaggio in un messaggio di solidarietà.

Non si tratta solo di una sfida personale, ma di un’iniziativa concreta, resa possibile anche grazie al supporto di alcuni sponsor polacchi che hanno creduto nel progetto. Con determinazione e spirito altruista, il ragazzo ha pianificato ogni tappa del percorso, unendo il desiderio di esplorare il territorio alla volontà di fare del bene.

Durante la sua permanenza nella Riviera dei Cedri, è entrato in contatto con l’associazione culturale TirrenPol, attiva nella promozione del dialogo tra le comunità polacca e calabrese. In questa occasione è stato ospitato da Izabela Szczygiel, figura di riferimento per la comunità polacca in zona e promotrice di diverse iniziative turistiche e culturali.

L’incontro con TirrenPol ha rappresentato un momento significativo del viaggio, offrendo al giovane viaggiatore non solo accoglienza e supporto, ma anche la possibilità di condividere la sua storia e sensibilizzare nuove persone alla causa di Laura.

In un tempo in cui l’indifferenza spesso prende il sopravvento, il viaggio di questo ragazzo ci ricorda il potere della solidarietà e il valore dei piccoli gesti. Un cammino di chilometri e umanità, che merita di essere raccontato.