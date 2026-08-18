Dall’avviso “Calabria Attrattiva” in arrivo 35 mila euro per il turismo sostenibile a Cittanova

Una nuova idea di turismo esperienziale capace di cucire insieme le esigenze di sostenibilità delle politiche di promozione del territorio e, contestualmente, di creare una rete operativa di Enti, Agenzie e Associazioni nel segno della partecipazione attiva e proficua alla valorizzazione del patrimonio collettivo.

Questi gli obiettivi del progetto “Mare e Aspromonte: idee e percorsi per il turismo sostenibile” presentato dal Comune di Cittanova (capofila) in sinergia con il Comune di Gioia Tauro a valere sull’Avviso Pubblico “Calabria Attrattiva”.

Un programma di attività, investimenti e azioni premiato dalla Regione Calabria e ammesso a finanziamento per 35mila euro su un totale di 50mila euro previsti dal quadro economico.

Il progetto “Mare e Aspromonte: idee e percorsi per il turismo sostenibile” intende mettere a sistema un punto di vista innovativo circa la fruizione dell’esperienza turistica sui territori di Cittanova e Gioia Tauro: contesti differenti ma fortemente connessi sul piano territoriale, e proprio per questo destinati a cooperare per offrire proposte attrattive stimolanti e fortemente integrate.

Quattro le azioni previste: al centro un pacchetto complessivo di offerte, proposte e idee per un turismo davvero sostenibile, tra territori, attrattori turistici ed esperienze culturali caratterizzanti.

In sintesi: strategie per la mobilità dolce; orientamento turistico diffuso e qualificato; coinvolgimento di partner di settore; lo sviluppo di un itinerario turistico – culturale fruibile in tre modalità differenti.

Con decreto n°. 14400 del 14/08/2026 la Regione ha reso nota la graduatoria provvisoria dell’Avviso pubblico “Calabria Attrattiva”. In attesa della formalizzazione definitiva, i Sindaci dei Comuni di Cittanova e Gioia Tauro, avv. Domenico Antico e avv. Simona Scarcella, hanno inteso esprimere soddisfazione per il brillante risultato conseguito già in fase preliminare.

«La proposta progettuale presentata a valere su “Calabria Attrattiva” hanno sottolineato mette in campo un’idea innovativa di promozione e fruizione del territorio nel segno della sostenibilità, della piena accessibilità a target differenti e con il coinvolgimento attivo sia dei player di settore che di reti di competenze locali.

Un programma partecipato che ha convinto la Regione Calabria e che ora dovrà concretizzarsi in azioni di qualità e respiro capaci di definire un modello replicabile e virtuoso di turismo esperienziale e di prossimità.

Un ringraziamento agli Uffici dei due Comuni, che hanno dimostrato qualità progettuale e grande capacità di dialogo nel quadro di una stagione di collaborazioni tra Enti che intende proseguire nell’interesse delle Comunità e dell’intera Calabria».