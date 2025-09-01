Dalle profondità alla superficie: alla scoperta del mare sulla spiaggia di Marina Grande di Scilla.

Scilla (Rc): 1/09/2025 – Venerdì 5 settembre 2025, alle 20:45, sulla Spiaggia di Marina Grande (zona Lido Francesco) a Scilla, avrà luogo un evento di sensibilizzazione ambientale dedicata alla tutela del mare, promossa da Chiara Menaspà e Michele Spinelli, con il patrocinio del Comune di Scilla e dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Scilla.

Il cuore della serata sarà la proiezione del docu-film Abyss Cleanup di Igor d’India.

Interverranno: Igor d’India, regists e protagonista Abyss Cleanup; Eleonora De Sabata, fondatrice MedSharks, MedFever, Clean Sea Life; Filippo Armonio, presidente Blue Conservancy (CRTM Tartarughe Marine, Brancaleone); Michelle Gelippi, PhD , biologa marina e ricercatrice; Paolo Barone, Scilla Diving Center; Giuseppe Maimone – Marevivo Sicilia; Filippo Bellantoni, Presidente ANMI Scilla, Green Day Scilla.

La serata si inserisce in un percorso di supporto alle attività di documentazione foto-video dei fondali di Scilla e Chianalea per monitorarne lo stato di salute ed eventualmente pianificare un’operazione di pulizia dei fondali al termine della stagione balneare. Inoltre, in collaborazione con MedFever, sarà possibile supportare il monitoraggio delle temperature e valutarne l’impatto sull’ecosistema marino, con particolare attenzione alle colonie di gorgonie.

L’evento è gratuito e aperto alla cittadinanza.