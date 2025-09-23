Dall’india alla Calabria: si chiude con “Farming the Revolution” la rassegna Mondovisioni a Lamezia

Una marcia di centinaia di chilometri, milioni di agricoltori indiani accampati alle porte di Delhi per mesi, una resistenza pacifica che ha fatto la storia.

È la vicenda raccontata da “Farming the Revolution”, documentario che sarà proiettato giovedì 25 settembre alle ore 19.30 presso Civico Trame, Sala Precenzano (via degli Oleandri 5, Lamezia Terme).

La proiezione segna l’ultimo appuntamento della rassegna Mondovisioni, il progetto di CineAgenzia per Internazionale, che in queste settimane ha portato a Lamezia i documentari più premiati e discussi del panorama internazionale, affrontando temi cruciali: dalla libertà di stampa in Russia alla lotta sindacale negli Stati Uniti, dalla violenza di genere in Giappone al conflitto israelo-palestinese, fino al regime di Orbán in Ungheria.

Ogni incontro è stato arricchito dal contributo di attivisti, studiosi e associazioni del territorio e non solo.

Sono intervenuti, tra gli altri: i collettivi Non Una di Meno, Sudversive e Addunati, Comunità Progetto Sud, USB – Unione Sindacale di Base, Filcams CGIL Calabria, il professor Gianluca Passarelli (ordinario di Scienza Politica alla Sapienza di Roma) e il giornalista Giorgio Curcio (Corriere della Calabria).

Questa ultima serata intreccerà ancora una volta lo sguardo globale con la realtà locale.

A introdurre la proiezione saranno: Maurizio Agostino (Humus – Rete sociale per la bioagricoltura italiana), da anni impegnato a promuovere pratiche agroecologiche e filiere etiche; Giuseppe Strangis (Osservatorio sullo sfruttamento in Calabria), che documenta e denuncia le condizioni del lavoro agricolo e il caporalato.

Il dibattito sarà moderato da Paolo Caserta, presidente dell’associazione Icica.

La partecipazione è gratuita. Nel corso della serata è previsto un aperitivo a cura di Zerosettantacinque (su prenotazione, costo 10€).

Un appuntamento che chiude un percorso di cinema e riflessione, in cui Lamezia ha saputo intrecciare storie e lotte che parlano al presente, dall’India al Mediterraneo.

L’attività è realizzata nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca – Lamezia Youth Library”, finanziato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.