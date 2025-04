Daniele Gualtieri riconfermato segretario generale della Cisl Magna Graecia

Nuovo mandato per Daniele Gualtieri, riconfermato, all’unanimità, Segretario Generale della Cisl Magna Graecia di Catanzaro Crotone Vibo Valentia nel corso del IV Congresso Territoriale tenutosi nei giorni scorsi a Maierato, partecipato, oltre che dai vertici e dai numerosi iscritti al sodalizio sindacale, anche da importanti esponenti istituzionali, politici e associativi.

Presente all’incontro anche il Presidente della Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia Pietro Falbo che ha così espresso le sue felicitazioni:

“Desidero formulare al Segretario Gualtieri le mie più vive congratulazioni per la sua conferma, all’unanimità, ai vertici di un Sindacato importante e fortemente rappresentativo che, è evidente, ha ben guidato con autorevolezza e spirito di servizio nella rivendicazione dei diritti fondamentali dei lavoratori, per la difesa dell’occupazione e della crescita socio economica della comunità.

Una riconferma che accogliamo con particolare orgoglio perché Daniele Gualtieri ha anche ruolo attivo nella Camera di Commercio quale Consigliere camerale in carica.

L’impegno che il Segretario Gualtieri oggi prosegue nella guida dell’importante Organizzazione sindacale lo carica di nuove sfide e ulteriori responsabilità, in ragione della fluidità della situazione geopolitica in corso e di un mercato internazionale instabile per l’incertezza di alleanze e di regole che, mettendo in discussione sistemi di alleanze, accordi commerciali, prospettive di investimenti imprenditoriali, impensieriscono non solo sul fronte dell’export, ma anche su quello della crescita e della competitività interna del sistema Paese, in più per le ripercussioni sulla stabilità occupazionale e sui livelli salariali.

Questioni aperte che influenzano, e non poco, anche l’andamento delle economie locali e che, siamo certi, il Segretario Gualtieri, affronterà con l’attenzione e la visione che lo contraddistinguono, forte della riconosciuta competenza e dell’importante esperienza maturata nel corso di un’attività sindacale che lo ha visto in prima linea ai tavoli di trattative decisive per il lavoro e lo sviluppo del territorio, con conquiste di tutele sociali significative e ampiamente condivise.

IL ruolo del Sindacato oggi è cambiato, e Gualtieri ha ben saputo interpretare questa mutazione rimanendo fedele ai valori fondanti dell’ascolto, del dialogo, dell’operosità concreta, della partecipazione.

Pertanto, condividendo principi e obiettivi, nel rinnovare al Segretario Gualtieri sensi di apprezzamento e stima, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, in attesa di prossime occasioni di incontro per ridefinire su, percorsi di comune interesse, nuove strategie e nuove azioni, nell’obiettivo di rinsaldare e dare slancio ad un’intesa proficua già ampiamente praticata”.