Danneggia auto in sosta e i tavoli di un locale, 34enne arrestato dai carabinieri a Rende

I Carabinieri della Compagnia di Rende (CS) hanno tratto in arresto B.F. 34 anni, di Cosenza, per i reati di oltraggio, violenza, lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento e disturbo alla quiete pubblica.

Durante la notte i militari dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti a seguito di richiesta pervenuta al 112 in via Marconi, dove era stata segnalata la presenza di un uomo, in stato di alterazione, il quale, dopo aver importunato gli avventori di un locale commerciale, si scagliava contro i tavolini del bar scaraventandoli a terra e danneggiando un’autovettura in sosta nei pressi del locale.

Giunti sul posto i Carabinieri notavano subito la presenza dell’uomo in evidente stato di agitazione psicofisica causata verosimilmente da abuso di alcool e/o sostanze stupefacenti, e, nel tentativo di condurlo alla calma per procedere all’identificazione, sono stati colpiti dallo stesso con calci e pugni davanti gli occhi increduli dei presenti.

Tradotto presso il Comando dell’Arma per gli accertamenti del caso, si è reso necessario richiedere l’intervento del personale sanitario del 118 a causa del perdurante stato di agitazione psicomotoria del soggetto, così come riscontrato dai medici che hanno proceduto alle cure del caso somministrando una terapia sedativa.

Il giovane, tratto in arresto, è ritenuto responsabile non solo dei reati di oltraggio e violenza a Pubblico Ufficiale, avendo causato lesioni personali ai Carabinieri intervenuti sul posto, ma altresì dei danneggiamenti causati al locale e al veicolo parcheggiato nei pressi dello stesso e al disturbo alla quiete pubblica.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Cosenza.