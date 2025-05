Danneggiamento ex Lido Aquarius, Spi Cgil disponibile a contribuire per la ripartenza del bene confiscato

La segreteria regionale del sindacato pensionati italiani (Spi) Cgil Calabria esprime vicinanza e solidarietà all’Associazione Don Milani per il vile atto di sabotaggio subito nel bene confiscato alla ‘ndrangheta “il Lido Aquarius” di Gioiosa Marina, bene in fase di ristrutturazione per renderlo disponibile all’utilizzo della collettività.

Il danneggiamento di un luogo simbolo di riscatto, passato dalle mani della ‘ndrangheta a quelle di chi ne sta facendo uno spazio sociale, non può segnare negativamente quel percorso di rinascita legato ai beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si tratta di un bene in cui lo Spi è stato presente con i volontari del sindacato, assieme ai tanti giovani che partecipano ai campi della legalità promossi da Libera, e per la valorizzazione del quale è nato un importante gemellaggio tra l’Associazione Don Milani, Spi e Cgil Rimini e Spi e Cgil Area metropolitana di Reggio Calabria.

Lo Spi Cgil e la Cgil hanno nel loro dna la lotta alle mafie che hanno pagato con il sangue di tanti dirigenti ammazzati. Siamo stati e saremo sempre al fianco di tutte le associazioni che fanno della lotta alle mafie una ragione di vita come la Don Milani e Libera.

Per questo ci impegniamo a sostenere l’Associazione Don Milani affinché possa, al più presto, avviare strategie di messa in sicurezza del bene per creare le condizioni e rendere il Lido Aquarius luogo di riscatto sociale godibile dalla comunità.

All’ Associazione Don Milani diciamo: non siete soli, saremo sempre al vostro fianco.

I criminali in galera e cancelli aperti alla Legalità.

La segreteria Regionale

SPI CGIL Calabria