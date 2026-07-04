Danni da eventi alluvionali, al via contributi per sostenere la ripresa delle imprese

La Camera di Commercio di Cosenza ha pubblicato il Bando Contributi Eventi Alluvionali – Anno 2026, una misura straordinaria che mette a disposizione 270.000 euro per sostenere la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026.

Il bando, approvato dalla Giunta camerale nella seduta del 29 giugno scorso, è attualmente in fase di preinformativa.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 luglio 2026, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

L’intervento prevede la concessione di contributi a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili, per un importo massimo di 5.000 euro a impresa, a fronte di un investimento minimo di 1.000 euro.

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese attive con sede legale, operativa o unità locale nei Comuni della provincia di Cosenza interessati dalle ordinanze della Protezione Civile emanate a seguito dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri, che abbiano subito danni quale conseguenza diretta degli eventi alluvionali e siano in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Sono ammissibili le spese sostenute, o da sostenere, a partire dal 18 gennaio 2026, finalizzate alla prosecuzione e alla ripresa dell’attività d’impresa.

Tra queste rientrano l’acquisto o la riparazione di arredi, macchinari e attrezzature, hardware e software, l’acquisto, l’installazione o il ripristino di impianti, nonché l’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti.

Non sono invece ammesse, tra le altre, le opere murarie, l’acquisto di beni usati e le spese relative.

Il testo integrale del bando, con i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione richiesta e tutte le informazioni utili, è disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza al link:

https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/013-bando-contributi-eventi-alluvionali