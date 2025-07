Danza a Belvedere Marittimo: venerdì 11 luglio il saggio “L’Ultima Onda” della Ballet Studio di Maria Marino

Belvedere Marittimo (CS) – Una serata che unisce la passione per la danza, il talento di giovani promesse e la presenza di ospiti illustri. Venerdì 11 luglio, alle ore 21.00, il Centro Commerciale “Il Tirreno” di Belvedere Marittimo si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare “L’Ultima Onda”, il saggio di fine anno della rinomata scuola di danza Ballet Studio, diretta con passione e professionalità da Maria Marino.

L’evento assume un significato particolare, andando oltre la consueta esibizione di fine corso. Si celebrerà infatti un doppio e prestigioso anniversario: i venticinque anni di attività della Ballet Studio, un autentico punto di riferimento per la formazione coreutica nel territorio dell’alto Tirreno cosentino, e il sedicesimo anniversario di apertura del Centro Commerciale “Il Tirreno”, che per l’occasione festeggerà insieme al pubblico con una serie di iniziative.

Ad impreziosire la serata, un parterre di ospiti d’eccezione. Calcheranno la scena Simone Nolasco, volto noto al grande pubblico come ballerino professionista, coreografo e primo ballerino del celebre programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”. Al suo fianco, il talentuoso danzatore Gabriele Manzo, già protagonista su importanti palcoscenici nazionali. A completare il trio di ospiti, Fabrizio Berlincioni, autore musicale e televisivo di fama, che presenterà il musical “L’Ultima Onda”, da cui lo spettacolo prende il nome, conferendo una speciale cornice autorale all’evento.

La serata sarà un caleidoscopio di emozioni e stili. Sul palco si alterneranno tutti gli allievi della scuola, dai primi passi dei corsi inferiori fino all’eleganza e alla tecnica dei livelli avanzati. Un momento di particolare intensità sarà dedicato alle diplomande dell’anno accademico 2024/25: Sofia Lenti, Giada Ciraudo e Asia Olivieri. Le tre giovani danzatrici saluteranno il loro percorso formativo con un’esibizione che si preannuncia carica di emozione e significato.

Spazio anche a progetti innovativi con la presentazione di una coreografia nata dal percorso “Contact Training – Academy”, a cura dell’insegnante Milena Marletta, che mostrerà i frutti di questo specifico programma formativo insieme ai suoi allievi.

La direzione artistica e tutte le coreografie della serata portano la firma di Maria Marino, anima e fondatrice della Ballet Studio, che da un quarto di secolo guida con dedizione generazioni di danzatori.

Una grande festa della danza, dell’arte e della comunità. L’ingresso è libero e gratuito. La cittadinanza è invitata a partecipare per condividere una serata all’insegna della bellezza e del talento.