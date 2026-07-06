Danza Belvedere Marittimo: Giovedì 9 luglio il saggio “Oltre il confine” della Ballet Studio di Maria Marino

Giovedì 9 Luglio, alle ore 21.00, presso il Centro Commerciale Il Tirreno di Belvedere Marittimo, la Ballet Studio, diretta da Maria Marino, porterà in scena il saggio di fine anno dal titolo “Oltre il confine”, un evento che si preannuncia ricco di emozioni, arte e ospiti d’eccezione.

Una serata speciale sotto ogni punto di vista: non solo il saggio segna la conclusione dell’anno accademico della scuola di danza, ma celebra anche il ventiseiesimo anniversario dell’attività della Ballet Studio, punto di riferimento per la formazione coreutica sul territorio.

Ospiti d’onore della serata saranno:

– Mattia Zenzola, coreografo e primo ballerino del programma Amici di Maria De Filippi;

– Mirko Aiello, danzatore di talento, professionista di Amici e protagonista su importanti palcoscenici;

– Fabrizio Berlincioni, autore musicale e televisivo, nonché autore del musical “Oltre il confine”, da cui prende il nome lo spettacolo.

Durante la serata ci sarà anche un momento dedicato al progetto Contact Training – Academy, con l’intervento dell’insegnante Milena Marletta, che presenterà una coreografia realizzata insieme agli allievi che hanno seguito questo percorso formativo.

Sul palco si esibiranno tutti i corsi della scuola, dai più piccoli ai livelli avanzati, in una serata che sarà un viaggio tra i ricordi, la passione e la bellezza del movimento. Un momento particolarmente toccante sarà quello dedicato alle diplomande dell’anno accademico 2025/26:

Marialucia Fasano,Clara Forestiero e Fabiana Impieri che danzeranno per celebrare la conclusione del loro percorso formativo.

Tutte le coreografie saranno firmate dall’insegnante e direttrice artistica Maria Marino, cuore pulsante della scuola sin dalla sua fondazione.

L’ingresso e parcheggio sono gratuiti, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa grande festa della danza e della comunità.