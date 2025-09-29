Dati Audiradio 2025: è Radio Touring 104 l’emittente più ascoltata di Reggio Calabria

I dati ufficiali di ascolto relativi al 1° semestre 2025, rilasciati da Audiradio, confermano ancora una volta un primato che dura ininterrottamente da più di tre decenni: RadioTouring 104 è la radio reggina più ascoltata della nostra provincia, con un risultato che quasi raddoppia quello della seconda emittente per numero di ascoltatori nella città di Reggio Calabria.

Secondo i dati, 27.000 ascoltatori giornalieri scelgono RadioTouring 104: un seguito importante che premia la qualità della programmazione, la professionalità della squadra e il rispetto verso il pubblico, valori che da sempre contraddistinguono l’emittente.

È doveroso precisare che le rilevazioni Audiradio si riferiscono al solo territorio della provincia di Reggio Calabria, ma RadioTouring 104 è pienamente fruibile e seguita in tutta la Calabria sul digitale terrestre (canale 87 – VideoTouring) e potenzialmente in ogni parte del mondo tramite i diversi canali di streaming online.

Pertanto, i numeri ufficiali, seppur lusinghieri, non rispecchiano pienamente la reale portata e il seguito dell’emittente.

Un risultato che è il frutto di una programmazione ricca e variegata, di un’informazione seria ed equilibrata e dell’impegno quotidiano di tutti i collaboratori di RadioTouring 104.

Un doveroso ringraziamento, infine, Radio Touring 104 lo rivolge al suo pubblico, che con costanza e affetto ne sostiene da oltre tre decenni il primato nel panorama radiofonico di Reggio Calabria e della Calabria intera.