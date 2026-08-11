David Morales al Clubbino: la storia della house mondiale incontra la notte di San Nicola Arcella

di Nicoletta Toselli

Ci sono serate speciali che fanno parte di un calendario e altre che, già prima di cominciare, hanno il sapore dell’evento. Quella di martedì 11 agosto al Clubbino appartiene decisamente alla seconda categoria.

A San Nicola Arcella arriva David Morales, uno dei nomi che hanno scritto la storia della house music mondiale. Un artista che non ha semplicemente attraversato diverse epoche della musica da club, ma ha contribuito a definirne il suono, portandolo dalle piste di New York al resto del mondo.

Per il Clubbino è uno degli appuntamenti più importanti dell’estate 2026 e, allo stesso tempo, una serata che racconta bene la direzione intrapresa dal locale: costruire una programmazione capace di affiancare artisti contemporanei a protagonisti che rappresentano autentici pezzi di storia della cultura musicale internazionale.

David Morales è uno di questi.

DJ, producer e remixer newyorkese, vincitore di un Grammy Award, ha legato il proprio nome alla stagione d’oro della club culture e ha lavorato nel corso della sua carriera con alcune delle più grandi star della musica internazionale.

Il suo percorso attraversa decenni senza trasformarsi in nostalgia: Morales continua a suonare nei club e nei festival di tutto il mondo, mantenendo quel rapporto diretto con la pista che è sempre stato il centro della sua idea di musica.

Ed è forse proprio questo l’aspetto che rende particolare il suo arrivo al Clubbino. Non soltanto ascoltare un grande DJ, ma ritrovarsi davanti a qualcuno che quella storia l’ha vissuta mentre accadeva e ha contribuito a scriverla.

La cornice sarà quella ormai riconoscibile delle notti del Clubbino, affacciato sul Tirreno di San Nicola Arcella. Si comincia dal tramonto, con l’aperitivo e la cena all’Osteria ’U Cancarieddru, mentre lentamente il locale cambia volto e si prepara alla notte.

Poi sarà la musica a prendere il sopravvento.

Per chi ha vissuto gli anni d’oro della house, David Morales è un nome che riporta immediatamente a un’epoca, a determinate sonorità, a una cultura della pista che ha segnato intere generazioni.

Per chi quegli anni non li ha vissuti, la serata dell’11 agosto sarà invece l’occasione per scoprire dal vivo perché certi artisti riescono a rimanere attuali dopo oltre quarant’anni di carriera.

È anche questa la scommessa del Clubbino: mettere generazioni diverse sulla stessa pista, senza rincorrere soltanto ciò che funziona per una stagione.

Martedì 11 agosto, tra il mare, le luci della costa e uno dei luoghi più suggestivi dell’Alto Tirreno cosentino, arriverà la house di David Morales.

E questa volta parlare di una notte destinata a lasciare il segno non è soltanto una formula promozionale.

È la storia dell’artista a dirlo.