De Biase (FI): per aeroporto Lamezia 120mln, 2,7mln passeggeri, nuovi hangar Ryanair

Apprendiamo dalla stampa locale le vistose e a tratti nervose reazioni degli esponenti locali del Partito democratico e di Azione in merito allo spostamento della base dei Canadair da Lamezia a Crotone.

Una levata di scudi che evidenzia una selettiva, miope e, francamente, triste attenzione ai temi che riguardano il vero sviluppo strategico del principale scalo della Calabria.

Vorremmo rammentare sommessamente che per l’aeroporto di Lamezia Terme sono stati investiti negli ultimi quattro anni 120 milioni di euro per interventi che hanno riguardato il nuovo terminal, gli adeguamenti antisismici, la viabilità, l’area cargo e la riqualificazione ambientale.

A luglio 2024 è stata inaugurata la nuova area partenze di 1.900 mq, e adesso si andrà avanti con il resto dello scalo.

Lo scalo lametino, grazie alla gestione oculata della Sacal e al supporto convinto dell’amministrazione regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto, ha rafforzato costantemente il suo ruolo di Hub primario regionale, macinando numeri record.

Nel solo 2024, l’aeroporto ha superato i 2,7 milioni di passeggeri, confermandosi leader regionale e gestendo circa il 75% del traffico aereo calabrese.

Dati che hanno registrato una crescita costante anche nel 2025, con un incremento del 12,14% dei passeggeri ad agosto e un +17,6% a ottobre rispetto all’anno precedente, in un contesto complessivo in cui il sistema aeroportuale calabrese punta a superare i 4 milioni di passeggeri entro la fine del 2025, un obiettivo che testimonia la bontà del lavoro svolto.

Ci saremmo aspettati, con lo stesso, se non maggiore, entusiasmo e clamore, una presa di posizione chiara e un minimo di plauso da parte delle stesse forze politiche quando, solo poche settimane fa, il presidente Occhiuto ha ufficializzato un progetto di portata storica per la nostra città: l’avvio, previsto entro dicembre, dei lavori per la realizzazione di due nuovi hangar di manutenzione Ryanair a Lamezia.

Si tratta di un investimento strategico di 15 milioni di euro da parte del vettore irlandese, che prevede la creazione di 300 nuovi posti di lavoro qualificati per il territorio.

Un’opportunità industriale e occupazionale di primissimo piano, che trasforma Lamezia da semplice scalo passeggeri a centro di eccellenza per la manutenzione aeronautica nel Sud Italia.

Gli esponenti locali del Pd e di Azione sono forse felici o no di questa grande opportunità per la città di Lamezia, che garantisce prospettive concrete ai nostri giovani e sviluppo economico a lungo termine?

A noi pare piuttosto che il loro silenzio sugli hangar Ryanair, contrapposto al clamore sui Canadair, è la cifra della loro poca lungimiranza politica. La Calabria e Lamezia meritano un confronto serio sui fatti e sulle prospettive future, non sterili polemiche da campagna elettorale permanente”.

Salvatore De Biase

Coordinatore Forza Italia Lamezia Terme