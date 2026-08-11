De Caprio: «Cordoglio per la morte di Antonio Perrotta. Si faccia piena chiarezza»

De Caprio: «Cordoglio per la morte di Antonio Perrotta. Si faccia piena chiarezza»

Ho appreso con profondo dolore della morte di Antonio Perrotta, 33enne di Fuscaldo, a seguito

della grave aggressione avvenuta a Sangineto.

Una tragedia che scuote profondamente l’intero territorio. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno

alla moglie, ai figli, alla famiglia e a tutti i suoi cari, ai quali esprimo il mio più sincero cordoglio.

Confido nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce, nel

più breve tempo possibile, su quanto accaduto e siano accertate tutte le responsabilità.

Come Segretario della Commissione anti-’ndrangheta, ribadisco la necessità di contrastare con

fermezza ogni forma di violenza e criminalità.

Alla famiglia di Antonio e all’intera comunità di Fuscaldo va il mio abbraccio e la mia solidarietà.