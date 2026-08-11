Cosenza

De Caprio: «Cordoglio per la morte di Antonio Perrotta. Si faccia piena chiarezza»

Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
4 minuto di lettura
Antonio De Caprio

De Caprio: «Cordoglio per la morte di Antonio Perrotta. Si faccia piena chiarezza»

Ho appreso con profondo dolore della morte di Antonio Perrotta, 33enne di Fuscaldo, a seguito
della grave aggressione avvenuta a Sangineto.

Una tragedia che scuote profondamente l’intero territorio. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno
alla moglie, ai figli, alla famiglia e a tutti i suoi cari, ai quali esprimo il mio più sincero cordoglio.

Confido nel lavoro della Magistratura e delle Forze dell’Ordine affinché venga fatta piena luce, nel
più breve tempo possibile, su quanto accaduto e siano accertate tutte le responsabilità.

Come Segretario della Commissione anti-’ndrangheta, ribadisco la necessità di contrastare con
fermezza ogni forma di violenza e criminalità.

Alla famiglia di Antonio e all’intera comunità di Fuscaldo va il mio abbraccio e la mia solidarietà.

Tag
Foto di Graziano Tomarchio Graziano Tomarchio2 ore fa
4 minuto di lettura
Mostra di più
Foto di Graziano Tomarchio

Graziano Tomarchio

© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Calabria Reportage
Pulsante per tornare all'inizio