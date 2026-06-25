De Caprio: «L’aeroporto territoriale di Scalea è una vittoria del territorio, vince la sinergia tra istituzioni»

«La firma dell’accordo tra ENAC, Enac Servizi, Regione Calabria e Comune di Scalea segna

una tappa fondamentale per il futuro dell’Alto Tirreno Cosentino.

Il risultato odierno è il frutto di una visione condivisa e di un dialogo costante che ha visto

impegnati, nel tempo, i diversi livelli istituzionali.

Per questo desidero ringraziare il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per aver sostenuto con determinazione la valenza strategica di questa infrastruttura.

Un riconoscimento doveroso va anche a Luciano Vigna, per la competenza e la dedizione con cui ha accompagnato l’iter tecnico, e al Sindaco di Scalea, Mario Russo, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, per il supporto essenziale fornito in questo percorso.

È importante sottolineare come questo traguardo rappresenti un esempio virtuoso di continuità istituzionale.

Un progetto così complesso ha potuto concretizzarsi grazie a un impegno che si è sviluppato negli anni, unendo gli sforzi passati e presenti in un unico, grande obiettivo comune.

È la prova tangibile che, quando si lavora con alto senso dello Stato e per lo sviluppo della comunità, l’interesse collettivo prevale su ogni logica di parte.

L’inserimento dell’aeroporto territoriale di Scalea nel network della Regional Air Mobility rappresenta un volano straordinario per la competitività dell’intero Alto Tirreno Cosentino.

È un’infrastruttura capace di attrarre nuovi investimenti, stimolare i flussi turistici e creare reali occasioni di sviluppo per le imprese e per i nostri giovani.»