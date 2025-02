De.Co. Identitaria Calabria: un progetto per la valorizzazione culturale e turistica dei territori

di Nicoletta Toselli

La Calabria si prepara a riscoprire e promuovere la propria identità attraverso il progetto De.Co. Identitaria Calabria, un’iniziativa ideata da Manuela Filice, responsabile comunicazione Calabria, delegata dal presidente regionale UNPLI Calabria Filippo Capellupo, costituita in collaborazione con il consigliere comunale delegato alle De.Co. di Fuscaldo, Carmine Scrivano.

L’obiettivo è ambizioso: creare una rete di percorsi identitari che coinvolgano i comuni calabresi, valorizzando il patrimonio culturale, storico ed enogastronomico della regione. Il progetto nasce sulla scia del successo della kermesse De.Co. della Calabria, giunta alla sua seconda edizione e promossa dal Comune di Fuscaldo insieme a UNPLI Calabria.

A giocare un ruolo chiave in questa iniziativa è proprio il consigliere Carmine Scrivano, che, con il suo impegno e la commissione De.Co del comune, ha contribuito a concretizzare l’idea di una mappa strutturata delle De.Co. calabresi. Un progetto che non si limita alle sole produzioni agroalimentari tipiche, ma che punta a includere anche tradizioni, feste patronali, spettacoli e usanze locali, per una promozione a tutto tondo delle peculiarità territoriali.

Parallelamente, si sta lavorando alla costituzione della Commissione sovracomunale della De.Co., un organismo che avrà il compito di coordinare e supportare le attività legate alle De.Co., garantendo maggiore uniformità e visibilità al progetto a livello regionale. L’istituzione di questa commissione rappresenta un passo fondamentale per consolidare l’iniziativa e renderla un modello di sviluppo integrato.

Aderire a De.Co. Identitaria Calabria significa per i Comuni poter usufruire di: una guida turistica cartacea, con schede dettagliate sui territori aderenti; un sito web dedicato e profili social attivi, per una promozione costante e mirata; partecipazione a fiere e manifestazioni regionali e nazionali, per dare risalto alle identità locali; materiale digitale e multimediale, per una diffusione anche a livello internazionale.

L’obiettivo è quello di rilanciare l’immagine della Calabria, spesso poco valorizzata, attraverso una narrazione positiva e attrattiva. Il progetto potrà contare sul sostegno di enti pubblici e istituzioni competenti, tra cui l’assessore all’agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, e Fulvia Caligiuri direttore generale dell’ARSAC.

Per i Comuni che vogliono dare risalto alle proprie tradizioni e unicità, questa rappresenta un’opportunità imperdibile: entrare in una rete strutturata e dinamica, capace di attirare visitatori, investimenti e occasioni di sviluppo per le comunità locali. De.Co. Identitaria Calabria è più di un progetto: è un nuovo modo di raccontare e valorizzare la Calabria.