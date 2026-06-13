De Francesco smonta Tridico sul bollo auto: «Ignora le regole della finanza pubblica»

«Le dichiarazioni di Pasquale Tridico sul bollo auto confermano, ancora una volta, una sorprendente ignoranza, nel senso letterale del termine: ignora che l’eventuale abolizione del bollo auto non può essere decisa unilateralmente da una Regione, ma richiede necessariamente un intervento del Governo nazionale, che dovrebbe garantire alle Regioni le risorse necessarie a compensare il mancato gettito».

È quanto afferma la consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Luciana De Francesco, replicando alle recenti esternazioni dell’ex presidente dell’Inps.

«In Calabria prosegue De Francesco il gettito derivante dal bollo auto vale circa 180 milioni di euro all’anno.

Pensare che una Regione possa rinunciare a queste entrate senza una corrispondente copertura finanziaria da parte dello Stato significa non avere ben chiari i più elementari principi della finanza pubblica. Non a caso, nessuna Regione italiana ha mai intrapreso questa strada».

La consigliera ricorda, inoltre, che «quando Tridico avanzò questa proposta in campagna elettorale, il presidente Roberto Occhiuto la definì una semplice boutade. E tale continua a essere anche oggi.

La differenza è che il presidente Occhiuto individua correttamente nel Governo nazionale il livello istituzionale chiamato a sostenere un’eventuale misura di questo tipo, attraverso la legge di bilancio e con adeguate compensazioni economiche per le Regioni».

«A questo punto conclude De Francesco sorge spontanea una domanda: Pasquale Tridico interviene da economista o da semplice passante?

Prima di distribuire pagelle agli altri, forse farebbe bene a riprendere in mano qualche testo di scienza delle finanze e ad approfondire i meccanismi che regolano i rapporti tra Stato e autonomie territoriali».