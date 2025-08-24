De Nisi “sostegno compatto a Tridico, nessuna ambiguità sul fronte regionale”

In merito a quanto riportato oggi dall’Agenzia AGI, in riferimento a mie presunte dichiarazioni, è opportuno chiarire che le dichiarazioni del leader nazionale Carlo Calenda si riferivano a dinamiche politiche di carattere generale e ad un quadro nazionale più ampio.

In Calabria, saremo presenti in modo unitario e compatto, all’interno della federazione riformista, a sostegno del candidato presidente Pasquale Tridico.

«Non c’è alcuna ambiguità spiega il segretario regionale di Azione, Francesco De Nisi.

Abbiamo condiviso un percorso unitario, ci riconosciamo pienamente nella scelta di Tridico e saremo in campo con determinazione per affermare i valori riformisti e liberali che caratterizzano la nostra comunità politica».