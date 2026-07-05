Decoro urbano, sicurezza e malamovida a Tropea: servono regole, controlli e una strategia concreta

Le recenti ordinanze emanate dall’Amministrazione comunale di Tropea in materia di decoro urbano e contrasto alla malamovida impongono una riflessione seria e responsabile.

A riguardo interviene il gruppo consiliare Insieme per Tropea:

“Non abbiamo mai ritenuto che fare opposizione significhi contestare ogni scelta dell’Amministrazione. Quando un provvedimento va nell’interesse della città è doveroso riconoscerlo.

È condivisibile chiedere rispetto per Tropea ed è giusto vietare di circolare nel centro storico a torso nudo, in costume da bagno o a piedi scalzi, così come è corretto contrastare anche il commercio abusivo, l’abusivismo nei servizi, l’accattonaggio e promuovere una maggiore cura degli immobili privati.“

Per il gruppo di opposizione, il decoro urbano rappresenta un valore imprescindibile per una città che vive di turismo e che ha il dovere di tutelare il proprio patrimonio storico, culturale e paesaggistico.

Tuttavia, le ordinanze da sole non bastano: le regole hanno senso solo se vengono applicate con continuità, imparzialità e senza eccezioni.

“I tropeani chiedono controlli efficaci, una presenza costante sul territorio e interventi che non siano limitati esclusivamente alla stagione estiva prosegue Insieme per Tropea.

I gravi episodi verificatisi nella notte tra sabato e domenica, riconducibili al fenomeno della cosiddetta malamovida, dimostrano come il problema non possa essere affrontato soltanto con i divieti, ma richieda una strategia complessiva fatta di prevenzione, controllo e coordinamento tra tutte le istituzioni competenti.

Desideriamo esprimere il nostro ringraziamento e un sincero apprezzamento alle Forze dell’Ordine e, in particolare, all’Arma dei Carabinieri, per il tempestivo e professionale intervento che ha consentito di gestire i tafferugli verificatisi durante la notte.

A loro va il riconoscimento dell’intera comunità tropeana per il lavoro quotidiano svolto a tutela della sicurezza pubblica. La sicurezza dei cittadini, dei residenti, degli operatori economici e dei tanti turisti che scelgono la nostra meravigliosa città deve rappresentare una priorità assoluta.

È necessario rafforzare la prevenzione, intensificare i controlli e garantire una presenza costante sul territorio, affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi.”

Ad ogni modo, il gruppo di opposizione conferma la piena disponibilità a sostenere ogni iniziativa utile a rafforzare la sicurezza, il rispetto delle regole e la vivibilità della città.

“Quando le decisioni sono nell’interesse della comunità non esistono maggioranza o opposizione: esiste soltanto il dovere di lavorare per il bene della città.

Allo stesso tempo continueremo a svolgere con serietà e senso delle istituzioni il nostro ruolo di opposizione, vigilando attentamente sull’operato dell’Amministrazione comunale e avanzando proposte concrete ogniqualvolta sarà necessario. Il confronto istituzionale, quando è leale e costruttivo, rappresenta un valore fondamentale per il buon governo della città.”

Tropea merita un’Amministrazione capace non solo di emanare ordinanze, ma di programmare, prevenire e governare i fenomeni che incidono sulla qualità della vita dei cittadini durante tutto l’anno.

È altresì indispensabile tutelare l’immagine di Tropea, costruita negli anni grazie alla sua straordinaria capacità attrattiva e al lavoro quotidiano di imprenditori, operatori turistici e cittadini.

Episodi di degrado, incuria o disordine urbano rischiano di compromettere la reputazione della città, con inevitabili ripercussioni sull’intero tessuto economico locale.

Per il gruppo Insieme per Tropea, i tanti operosi albergatori, i qualificati ristoratori, gli operatori commerciali e tutte le attività produttive hanno diritto a operare in un contesto decoroso, sicuro e ben organizzato, perché dalla qualità dell’accoglienza dipendono il futuro del turismo, la crescita economica e le opportunità di sviluppo della comunità tropeana.

“Per questo è fondamentale che tutte le istituzioni locali intervengano con continuità e lungimiranza, affinché situazioni di disagio o condizioni di incuria non diventino un freno alla competitività di Tropea e al progresso della città.

Questo conclude la nota del gruppo consiliare di minoranza continuerà ad essere il nostro impegno: sostenere ciò che è giusto, denunciare ciò che non funziona e lavorare quotidianamente con responsabilità, trasparenza e spirito di servizio nell’esclusivo interesse della comunità tropeana.”

Giuseppe Rodolico

Francesca Romeo

Carmine Sicari

Antonio Tropeano