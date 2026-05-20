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Definizione agevolata a Crosia, si parte con la procedura per la presentazione delle domande

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L’ Amministrazione Comunale di Crosia informa la cittadinanza che è entrata ufficialmente nella fase operativa la procedura relativa alla Definizione Agevolata. La SO.G.E.T. S.p.A., soggetto incaricato della gestione delle entrate tributarie e patrimoniali dell’Ente, ha comunicato l’avvio delle attività dedicate alla raccolta delle richieste di adesione da parte dei contribuenti.

L’attivazione del servizio segue l’approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale e il completamento degli adeguamenti tecnici necessari, predisposti per consentire la corretta gestione delle domande e garantire l’accesso alla misura prevista.

L’iniziativa riguarda gli atti emessi entro il 31 dicembre 2025 e rappresenta un’opportunità per i cittadini interessati di definire la propria posizione debitoria attraverso le modalità e le condizioni stabilite dal regolamento adottato dall’Ente.

L’Amministrazione conferma il proprio impegno nel promuovere azioni orientate al supporto della comunità, con l’obiettivo di offrire strumenti utili a favorire la regolarizzazione delle situazioni pendenti e accompagnare famiglie e contribuenti in percorsi amministrativi più sostenibili.

Per conoscere tutti i dettagli e ricevere ulteriori chiarimenti, i cittadini potranno rivolgersi agli uffici preposti o consultare i canali istituzionali del Comune di Crosia.

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